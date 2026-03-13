V USA stále vysvětluju, kde je Česko, říká moderátorka Českých lvů Bianca Cristovao

Monika Zavřelová
  10:00
Když se stand-up komička Bianca Cristovao rozhodla před lety odejít do Spojených států, nepředstavovala si, že tam jednou získá občanství. A už vůbec ne, že ji po patnácti letech čeká návrat do Česka v roli moderátorky největší domácí filmové události, předávání Českých lvů. Víc prozrazuje v Rozhovoru Moniky Zavřelové.

Dnes už Bianca přiznává, že na sobě cítí americký vliv velmi silně. „Po patnácti letech na sobě vidím, že jsem v mnoha ohledech hodně americká,“ vysvětluje. Do Spojených států původně odjížděla studovat film. Stand-up přišel až později. A rozhodně ne jako snadná cesta k úspěchu.

V tuto chvíli už Bianca Cristovao vystupuje přes deset let a má v oboru jméno, dlouhou dobu se ale komedií nemohla ani uživit. „Musela jsem mít ještě další práci,“ říká. Život v amerických městech, kde komici nejčastěji působí, tedy v Los Angeles a New York City, totiž patří k nejdražším na světě. A konkurence je obrovská.

„Mám kamarády, kteří jsou podle mě stejně talentovaní jako já, a nepodařilo se jim uspět. Úspěch je kombinací talentu, pracovitosti a velké dávky štěstí,“ uvádí. Právě to je realita americké stand-up scény, která zvenčí často vypadá mnohem odlehčeněji, než ve skutečnosti je.

Nejlepší stand-up není v arénách

Patří podle Bianky stand-up do velkých sportovních hal? „Stand-up podle mě nejlíp funguje do nějaké tisícovky lidí,“ říká. Ve velkých halách se podle ní ztrácí to nejdůležitější: přímý kontakt mezi komikem a publikem.

Přitom právě publikum je pro stand-up klíčové. Bez něj by podle ní stand-up comedy vlastně ani neexistovala. „Bez publika je stand-up jenom jeden blázen na jevišti, který mluví sám k sobě,“ směje se.

Rozhovory Moniky Zavřelové: Hostem byla moderátorka Českých lvů Bianca Cristovao.
8 fotografií

Život v Americe jí v průběhu let do života přináší i různé kulturní střety. Jedním z nich je i lokalizace České republiky. „Často se tam nejdřív musíme domluvit na tom, kde Česká republika vůbec je,“ směje se. A až pak třeba zjistí, co daný Američan o Česku ví či neví. Nejčastější stereotyp se týká žen. „Často říkají, že Česko má krásné ženy,“ říká a sama si z podobných situací dělá legraci ve svých stand-upových vystoupeních.

Stand-up komička Bianca Cristovao

Po patnácti letech života v USA nedávno Bianca Cristovao přijala i americké občanství. Nebyl to ale podle ní dlouhodobý životní sen. „Úplně jsem to neplánovala,“ přiznává.

33. Český lev

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Uskuteční se tuto sobotu 14. března v přímém přenosu České televize z pražského Kongresového centra. Nejvíce sošek mohou získat filmy Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001 a minisérie Studna. Ceremoniálem bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao.

Získání občanství přitom není jen formalita. Uchazeči musí projít testem z historie i jazykovou zkouškou. „Musela jsem se to všechno doučit,“ říká. „Ale vlastně mě bavilo zase se něco nového naučit.“ Dnes tak má dvojí občanství a říká, že to po letech života mezi dvěma zeměmi dává smysl.

Právě zkušenost ze zahraničí může podle ní být výhodou i při moderování Českých lvů. Na rozdíl od mnoha předchozích moderátorů totiž není pevnou součástí českého filmového prostředí. „Já hlavně vůbec nemám ráda drby,“ říká. „Nechci, aby mi někdo něco o někom říkal,“ dodává.

Na slavnostní večer chce přijít především s dobrou náladou a nadhledem.„Chci tam přijít s pozitivní energií a užít si to,“ plánuje. A možná právě tato kombinace odstupu, zkušeností z amerických pódií a schopnosti nebrat věci přehnaně vážně bude pro moderování filmového svátku, který každoročně sledují statisíce diváků, tou největší výhodou.

Vstoupit do diskuse

