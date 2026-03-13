Dnes už Bianca přiznává, že na sobě cítí americký vliv velmi silně. „Po patnácti letech na sobě vidím, že jsem v mnoha ohledech hodně americká,“ vysvětluje. Do Spojených států původně odjížděla studovat film. Stand-up přišel až později. A rozhodně ne jako snadná cesta k úspěchu.
V tuto chvíli už Bianca Cristovao vystupuje přes deset let a má v oboru jméno, dlouhou dobu se ale komedií nemohla ani uživit. „Musela jsem mít ještě další práci,“ říká. Život v amerických městech, kde komici nejčastěji působí, tedy v Los Angeles a New York City, totiž patří k nejdražším na světě. A konkurence je obrovská.
„Mám kamarády, kteří jsou podle mě stejně talentovaní jako já, a nepodařilo se jim uspět. Úspěch je kombinací talentu, pracovitosti a velké dávky štěstí,“ uvádí. Právě to je realita americké stand-up scény, která zvenčí často vypadá mnohem odlehčeněji, než ve skutečnosti je.
Nejlepší stand-up není v arénách
Patří podle Bianky stand-up do velkých sportovních hal? „Stand-up podle mě nejlíp funguje do nějaké tisícovky lidí,“ říká. Ve velkých halách se podle ní ztrácí to nejdůležitější: přímý kontakt mezi komikem a publikem.
Přitom právě publikum je pro stand-up klíčové. Bez něj by podle ní stand-up comedy vlastně ani neexistovala. „Bez publika je stand-up jenom jeden blázen na jevišti, který mluví sám k sobě,“ směje se.
Život v Americe jí v průběhu let do života přináší i různé kulturní střety. Jedním z nich je i lokalizace České republiky. „Často se tam nejdřív musíme domluvit na tom, kde Česká republika vůbec je,“ směje se. A až pak třeba zjistí, co daný Američan o Česku ví či neví. Nejčastější stereotyp se týká žen. „Často říkají, že Česko má krásné ženy,“ říká a sama si z podobných situací dělá legraci ve svých stand-upových vystoupeních.
Po patnácti letech života v USA nedávno Bianca Cristovao přijala i americké občanství. Nebyl to ale podle ní dlouhodobý životní sen. „Úplně jsem to neplánovala,“ přiznává.
33. Český lev
Získání občanství přitom není jen formalita. Uchazeči musí projít testem z historie i jazykovou zkouškou. „Musela jsem se to všechno doučit,“ říká. „Ale vlastně mě bavilo zase se něco nového naučit.“ Dnes tak má dvojí občanství a říká, že to po letech života mezi dvěma zeměmi dává smysl.
Právě zkušenost ze zahraničí může podle ní být výhodou i při moderování Českých lvů. Na rozdíl od mnoha předchozích moderátorů totiž není pevnou součástí českého filmového prostředí. „Já hlavně vůbec nemám ráda drby,“ říká. „Nechci, aby mi někdo něco o někom říkal,“ dodává.
Na slavnostní večer chce přijít především s dobrou náladou a nadhledem.„Chci tam přijít s pozitivní energií a užít si to,“ plánuje. A možná právě tato kombinace odstupu, zkušeností z amerických pódií a schopnosti nebrat věci přehnaně vážně bude pro moderování filmového svátku, který každoročně sledují statisíce diváků, tou největší výhodou.