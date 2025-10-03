Trampoty Brendy a Brandona. Porevoluční okno do USA. „Béháčko“ je staré už 35 let

Autor: ,
  10:46
Americký seriál Beverly Hills 90210 ovlivnil teenagery nejen v USA. Pro české diváky pak „béháčko“, vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo také jakési okno do Spojených států. Na obrazovkách se seriál z dílny Darrena Stara (později stál i za Sexem ve městě), produkovaný hvězdným Aaronem Spellingem, poprvé objevil před 35 lety, 4. října 1990.

Příběhy z exkluzivní střední školy v Beverly Hills si rychle oblíbily miliony teenagerů, ale i jejich rodičů.

Trampoty dvojčat Brendy a Brandona Walshových, kteří se do kalifornského Beverly Hills přistěhují z Minneapolisu v Minnesotě, byl v USA populární od samého začátku. Autoři přitom měli ambici nejen bavit, ale i vychovávat. Seriál původně sledoval osudy středoškoláků z bohatých rodin v kalifornské luxusní čtvrti Beverly Hills, později zachycoval jejich příběhy během vysokoškolských studií i po vstupu do života dospělých.

Pusťte Donnu k maturitě! Jak jsem si po letech pustil slavný díl Beverly Hills

První epizody Beverly Hills tak byly relativně uzavřené a v každé z nich se řešil nějaký vážný problém: od řízení v opilosti přes střelné zbraně a první sex až po touhu uspět v kolektivu. Vše se nakonec vyřešilo, často díky zásahu férového Brandona či pomocné ruce jeho rodičů. A z nesnází plynulo pro diváky jasné poučení.

Postupem času tento morální rozměr ze seriálu vymizel a jeho děj se proměnil v klasickou teenagerskou soap operu. Poslední epizodu odvysílaly americké televizní stanice 17. května 2000.

Beverly Hills 90210
Shannen Doherty a Luke Perry v seriálu Beverly Hills 90210
Herci ze seriálu Beverly Hills 90210 v roce 2019: Gabrielle Carterisová, Tori Spellingová, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garthová, Ian Ziering (7. srpna 2019)
Beverly Hills 90210
22 fotografií

Účinkování v Beverly Hills 90210 bylo pro představitele hlavních rolí jasným vrcholem jejich kariéry. Žádný z herců nedostal po odchodu ze seriálu další zázračnou šanci. Možná i proto, že v době natáčení byli na vrcholu svých sil - teenagery z West Beverly High totiž vesměs hráli herci starší 20 let. Představitelce Andrey bylo v době vzniku prvních dílů bezmála 30. Vedlejší rolička v seriálu naopak pomohla rozjet kariéru budoucí dvojnásobné držitelky Oscara Hilary Swankové.

Představitel Brandona Jason Priestley si zahrál i v několika celovečerních filmech. V roce 1995 například překvapil své fanynky rolí nájemného zabijáka ve filmu Můj nápadník je vrah.

Mezi herci trochu vyčníval Luke Perry, snad díky tomu, jak scenáristé pojali jeho postavu. Trochu rebelský Dylan, který se i jako středoškolák musí umět postarat sám o sebe, byl miláčkem hlavně dívčího publika.

Seriálová Brenda i čarodějka. Shannen Doherty před rokem prohrála boj s rakovinou

A nezapomnělo se na něj ani po dvou dekádách od konce seriálu, který se chystal na pokračování, kde se po letech měli sejít původní herci. Perryho předčasná smrt v březnu 2019 sice natáčení nezastavila, obnovený seriál ale po pouhém roce skončil.

Loni v červenci podlehla v 53 letech rakovině herečka Shannen Doherty, která hrála v seriálu Brendu Walshovou.

Kterou postavu z Beverly Hills 90210 jste měli nejradši?

celkem hlasů: 62
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Trampoty Brendy a Brandona. Porevoluční okno do USA. „Béháčko“ je staré už 35 let

Americký seriál Beverly Hills 90210 ovlivnil teenagery nejen v USA. Pro české diváky pak „béháčko“, vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo také jakési okno do Spojených států. Na...

3. října 2025  10:46

Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

Premium

Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...

3. října 2025

Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac

Premium

Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi...

2. října 2025

Monstrum se opět vymklo kontrole. Netflix uvede Frankensteina od Guillerma del Tora

Netflix vypustil do světa první trailer k novému zpracování klasickému příběhu o Frankensteinovi. Příběh o člověkem stvořeném monstru toužícím po lásce a pochopení bude na streamovací společnosti k...

2. října 2025  15:25

RECENZE: Český horor Uzel zla nabízí všechna klišé žánru, bát se však nebudete

50 % Premium

Běžný divák novinky kin Uzel zla má to štěstí, že skutečného zla, totiž natřikrát předčítaného sáhodlouhého seznamu partnerů projektu na slavnostní premiéře, zůstane ušetřen. Ale byť jde o horor, bát...

2. října 2025

Ti, o které se tolik nezajímáme. Pražské křižovatky mluví o kimči i milování starších

Činohra Národního divadla zve diváky na osmý ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky v Centru současného umění DOX a kostele sv. Anny. Návštěvníci nahlédnou do života odlišných...

2. října 2025  13:46

Cirque du Soleil přilákal přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní

Již více než 75 tisíc diváků navštívilo Velké šapitó novocirkusového uskupení Cirque du Soleil, které se v Česku v tomto ikonickém prostoru představilo vůbec poprvé. Do Prahy umělci přivezli...

2. října 2025  12:43

RECENZE: 99 balonků a punk. Zpěvačka Nena roztančila a rozjařila i otrlé metalisty

Premium

Praha zažila další koncertní premiéru – poprvé se českému publiku představila německá zpěvačka Nena. Pozoruhodný fenomén osmdesátek, který díky hitu 99 Luftballons přežil až dodnes a kupodivu...

2. října 2025  10:23

Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech

Nový román Rozcestí krkavců z oblíbené série Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se objevil v těchto dnech na pultech tuzemských knihkupectví. Kniha považovaná v žánru fantasy za jednu...

2. října 2025  9:37

RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí

Puk tam, puk sem! Legendární pražská Ypsilonka, která se poslední rok potýká s nejistými vyhlídkami a otřesy ve vedení, přichystala na svůj styl nezvyklé představení Země mezi mantinely. V čele s...

2. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...

1. října 2025  20:49

Na Kampě končí výstava Oko i Kupkovy karikatury. Budou k vidění už jen pár dní

V pražském Museu Kampa končí několik výstav. Expozici s názvem Z očí do očí - OKO v umění 1900-2024, která představuje motiv oka v pojetí Dalího, Warhola, Toyen a dalších, bude možné navštívit už jen...

1. října 2025  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.