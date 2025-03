Kdo počátkem devadesátých let sledoval tehdejší žhavou novinku, americkou teenagerovskou středoškolskou limonádu Beverly Hills 90210, má okamžitě jasno. Tímto pokřikem se Brandon, Dylan, Brenda, Andrea, David, Kelly a další dožadovali, aby jejich kamarádka Donna byla připuštěna k maturitní zkoušce.

A co že to tak strašného blonďatá hříšnice provedla, že měla zákaz složit zkoušku dospělosti? Porušila zákaz požívání alkoholických nápojů na maturitním večírku a byla přistižena pod vlivem.

Ve skutečnosti vypila pár doušků šampaňského, a to ještě před samotným večírkem, ale v kontextu seriálu, kde salónní rebel Dylan vypije dvě maličké kapesní lahvičky kořalky a správňák Brandon vraští starostlivě obočí a zvedá káravě prst, to bylo, jako kdyby do sebe nalila půl lahve vodky.

Dnes se tomu říká guilty pleasure, tehdy jsme tento výraz neznali, takže jsme na to prostě všichni lehce provinile čučeli.

Donna k maturitě nepůjde, zní nekompromisní result. Vzduch vibruje napětím, ale parta to tak nenechá. Je třeba vyjít do ulic, projevit svůj názor. Samozřejmě s odbojným sloganem na rtech.

A tak Mirek Dušín z West Beverly High, tedy Brandon Walsh se svými soudruhy zorganizuje stávku a za rytmizovaného pokřiku „Pusťte Donnu k maturitě“ se odhodlaní mládežníci prorvou až k soudnímu tribunálu, kde se případ nešťastné Donny s pohledem nevinného telátka projednává.

Nastává soudní drama jak ze šmoulí vesnice a s jasným happy endem: Donna k maturitě půjde. Ale zároveň také pošupajdí na odvykačku, neboť bublinkami to začíná, samohonkou pokračuje a kdo ví, kde, jak a čím by to mohlo skončit. To by ale její přátelé nepřipustili...

Sledovat seriál Beverly Hills 90210 po letech je jedinečný zážitek. Svého času ho sjížděli snad opravdu všichni včetně vesnických metalistů. Dnes se tomu říká guilty pleasure, tehdy jsme tento výraz neznali, takže jsme na to prostě všichni lehce provinile čučeli.

Docházelo pak k takovým kuriozitám, že se hospodám, kde se máničky scházely před víkendovým bigbítovým povyražením v kulturáku, začalo přezdívat „U Nata“. Byť šlo o špeluňky, před nimiž by se Brandon třikrát pokřižoval a dvakrát si odplivl.

Díváte se na Beverly Hills 90210? A proč? celkem hlasů: 254 Ano. Nostalgie, návrat do 90. let, rád se podívám znovu 45 %(115 hlasů) Ano. Tehdejší vysílání mě minulo, ale tohle retro mě baví 0 %(1 hlas) Pusťte Donnu k maturitě! Jak seriál nemusím, tak některé hlášky si člověk rád připomene 2 %(6 hlasů) Ne, už jsem seriál jednou viděl(a) a nepotřebuji ho vidět znova 31 %(78 hlasů) Ne, nedívám se. A nechápu jak to mohlo / může někoho bavit 21 %(54 hlasů)

Koukat se na tohle dílo v roce 2025 znamená na jedné straně podléhat nostalgii, která z paměti doluje celé kusy dialogů, na straně druhé žasnout nad nekonečnou imbecilitou toho všeho. Partička hezounků v nóbl bejvácích neustále řeší své pseudoproblémky, dramatem je například tahák na test z dějepisu, a samozřejmě do zemdlení rozebírají, kdo s kým chodí/nechodí, případně chce/nechce chodit.

To vše v jaksi pořád zamlžených a vybledlých barvách a pochopitelně s tehdejším dabingem, který tomu dává ještě větší kouzlo. Miláčkem žen a dívek je pozdější alzák, šerif Wiggum a věrtel dalších dabingových rolí Bohdan Tůma, ale své odvádějí i Filip Jančík, Martin Sobotka, Miriam Chytilová nebo maminkovsky ustaraná Daniela Bartáková, takto paní Walshová.

Postavy se pohybují v jakémsi vakuu. Chlapci se neustále chňapou kolem ramen, dívky jsou cudné – jeden se až diví, co vlastně „drsňák s citlivou duší“ Dylan viděl na jeptiškovsky upjaté Brendě – a zápletky zejména prvních řad roztomile naivní/úplně blbé.

Záleží na tom, jakou optikou na celý počin nahlížíme. A samozřejmě když už dojde na nějaké to drámo, vše se nakonec vyřeší společným posezením nad limčou a hambáčem v Peach Pitu u Nata. Je-li situace ale opravdu vážná, pak je třeba zazvonit u Walshových. Neboť v jejich domě se dostane pomoci každému, kdo o ni požádá.