Chceš si o tom promluvit? Voyo vrací na scénu seriál Beverly Hills 90210

Zahraniční vzory už pro Čechy nebyly tabu. Hrdinové oblíbeného amerického seriálu o partě středoškoláků Beverly Hills 90210 v typických modelech první poloviny 90. let. Nosila se vycpaná ramena, velká saka se sníženými klopami, trika a bundy aspoň o dvě čísla větší, džíny do pasu a načesané hlavy. | foto: Profimedia.cz

Nova Beverly Hills 90210 označuje za „jeden z nejikoničtějších seriálů 90. let“, „celosvětový kulturní fenomén“ a „milník v televizní tvorbě“, protože cílil na mladé diváky.

Kromě rodinných vztahů, lásky a přátelství řešil také drogy, sex, rasové otázky, alkohol nebo šikanu. Když měla některá z postav problém, vždy byl nablízku klaďas Brandon s hláškou: „Chceš si o tom promluvit?“

Seriál ovlivnil generaci diváků, kteří se oblékali jako hlavní postavy a dělali si i stejné účesy. Velmi známá byla také úvodní znělka.

Beverly Hills 90210 (1990–2000, USA) teen drama / romantický, 10 sérií, 296 dílů



Režie: Tim Hunter, Catlin Adams, Michael Toshiyuki Uno, Bethany Rooney

Scénář: Darren Star, David Stenn, Jordan Budde, Amy Spies, Steve Wasserman

Kamera: David Bridges, David Geddes, Robert C. New

Hudba: David Schwartz, John E. Davis, Jay Gruska, Stacy Widelitz V českém znění: Michal Dlouhý –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jason Priestley (Brandon Walsh) // Petra Hanžlíková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Shannen Doherty (Brenda Walshová) // Martina Hudečková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jennie Garth (Kelly Taylorová) // Sabina Laurinová –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gabrielle Carteris (Andrea Zuckermanová) // Martin Zounar –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Luke Perry (Dylan McKay) // Martin Sobotka –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Brian Austin Green (David Silver) // Václav Kubr –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Douglas Emerson (Scott Scanlon) // Miroslava Součková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tori Spelling (Donna Martinová) // Vlasta Peterková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Carol Potter (Cindy Walshová) // Jan Vlasák –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ James Eckhouse (Jim Walsh)

Beverly Hills 90210 se vrací do vysílání 30 let po premiéře prvního dílu. Někteří herci a herečky tehdy představující rozdováděné teenagery, se toho nedožili.

Představitelka Brendy Walshové Shannen Doherty zemřela letos v červenci na rakovinu.

V posledních letech života pomáhala lidem s touto nemocí a snažila se o ní zvýšit povědomí. Luke Perry alias Dylan McKay v roce 2019 v 52 letech nepřežil mrtvici.

„Ten seriál byl hrozně zajímavý v tom, že v 90. letech přišla taková nová vlna seriálů. Byly tady vlastně dvě soap opery z prostředí studentů. Beverly Hills 90210 o středoškolácích a potom Melrose Place, který cílil na trošku starší, to byli vysokoškoláci a potom následně jejich přechod do zaměstnání. Tím, že Beverly Hills 90210 byl první seriál, tak to lidi měli rádi. Bylo to pro ně něco nového,“ vzpomíná Filip Jančík, který daboval v druhé řadě postavu Dylana.

Sledovali jste seriál Beverly Hills 90210? celkem hlasů: 98 Ano a rád se podívám / už se dívám znovu 17 %(17 hlasů) Ano, ale kdysi to stačilo 60 %(59 hlasů) Ne, ale slyšel jsem o něm a podívám se na něj / či jen tak z recese 3 %(3 hlasy) Ne a nezajímá mě 19 %(19 hlasů)

V první řadě ale Dylana namluvil Martin Zounar. Seriál si totiž nejprve koupila Československá televize a obsadila tehdy oblíbené herce a herečky.

Když si pokračování pořídila televize Nova, půlka původního obsazení odmítla pokračovat nebo nemohla. Obsazení se tedy dost změnilo. A tak například Michala Dlouhého v roli Brandona předaboval Bohdan Tůma.

Oživit známý seriál se pokusila i televize Fox v roce 2019. Ačkoli první díl měl obrovskou sledovanost, fanoušky scénář i herecké výkony zklamaly. Produkce pak oznámila, že žádnou další řadu natáčet nebude.

Jak dobře znáte Beverly Hills 90210? Vyzkoušejte si kvíz.