GLOSA: Pátý element a Leon, dvojitý návrat jedné promarněné naděje

  9:30
Magická hlubina, Brutální Nikita, Leon a Pátý element. To jsou tituly, které během jediné dekády na přelomu 80. a 90. let proslavily jméno Luca Bessona. Francouzský tvůrce, pokládaný za jednoho ze slibných spasitelů moderní kinematografie, však postupně z nastoupené dráhy uhnul.
Milla Jovovich ve filmu Pátý element | foto: Columbia Pictures

Více energie než vlastní tvorbě věnoval produkci spotřebních akčních sérií jako Taxi nebo Kurýr. Nové generace diváků už proto neznají pocit, že na premiéru Bessona se vyplatí vystát frontu. Právě jim – ale i nostalgikům – je věnován návrat dvou režisérových stěžejních děl, thrilleru Leon a sci-fi Pátý element, na velké plátno.

Do kin je uvádí společnost Pannonia Entertainment v rámci projektu Kultovky – Leona koncem září a Pátý element v polovině října, vždy jen na omezenou dobu. Seznam zapojených sálů naznačuje, že na raného Bessona se dá pořád sázet.

Leon, vytvořený před třiceti lety, se vrací v digitálně restaurovaném režisérském sestřihu a ve vysokém rozlišení 4K. Z příběhu o sbližování dvou osamělých bytostí – chladného profesionálního zabijáka a jeho dvanáctileté žačky, která touží po pomstě za vyvražděnou rodinu – vyrostly dvě herecké kariéry: Jeana Rena a tehdy mladičké Natalie Portmanové.

Dane DeHaan, Luc Besson a Cara Delevingne na promofotografii k snímku Valerian a město tisíce planet
Jean Reno přebírá Cenu prezidenta festivalu (4. července 2016).
Ian Holm ve filmu Pátý element
Milla Jovovich ve filmu Pátý element
Podobně Pátý element, uváděný rovněž ve 4K verzi, se vyznačuje hvězdným obsazením. Záchranu světa před vesmírnou hrozbou má na starosti Bruce Willis, hlavní ženskou roli ztvárnila Milla Jovovichová. Tu pak Besson obsadil i do titulní role Johanky z Arku, natáčené v Česku. S Jovovichovou se navíc oženil – manželství ale vydrželo pouhé tři roky, zatímco Pátý element prokázal daleko silnější trvanlivost.

A nejspíše přežije většinu Bessonových pozdějších prací – ať už šlo o pokusy stvořit svět dětské fantazie, ohromit technologickými postupy, nebo jen přešít kostým dávné legendy, jako v jeho novince Dracula: Příběh lásky, která završí letošní „bessonovský“ podzim v českých kinech. Navíc režisér letos stihl představit i romanci June a John, natočenou na iPhone, v níž titulní píseň nazpívala jeho dcera Sateen.

Přestože někteří mluví o promarněných nadějích, a jiní dokonce o zradě vlastního talentu obětovaného na oltář žánrové komerce, pro Bessona stejně jako pro každého umělce platí, že k čestnému místu v kronikách postačí třeba jen jedno jediné dílo. Díky cyklu Kultovky si to diváci mohou připomenout.

