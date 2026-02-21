Film, který vznikl v německo-francouzsko-turecké koprodukci, vypráví příběh tureckého uměleckého páru, který se stane terčem politického pronásledování. Cenu za nejlepší dokumentární film si odnesla česká režisérka Pepa Lubojacki.
Snímek německého režiséra vyhrál Zlatého medvěda po více než 20 letech, naposledy hlavní cenu festivalu získal v roce 2004 Fatih Akin, který je stejně jako Çatak tureckého původu. Loni vyhrálo Zlatého medvěda drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda.
|
Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) je natočený v turečtině, jeho hlavní hrdinové Derya a Aziz jsou umělci z divadelního prostředí v Ankaře. Kvůli incidentu na premiéře jedné z jejich her se přes noc stanou terčem politického pronásledování a přijdou o práci i o domov. Krizová situace se projeví i na soudržnosti jejich rodiny.
Sedmičlenná mezinárodní porota rozdala také Stříbrné medvědy, tedy ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Velkou cenu poroty získal film Kurtuluş (Spása) tureckého režiséra Emina Alpera.
Cenu poroty dostal britsko-americký film režiséra Lance Hammera Queen at Sea (Královna na moři), který se zabývá tématem onemocnění demencí v rodině. Za režii porota ocenila britského režiséra Granta Geeho, který na Berlinale představil film Everybody Digs Bill Evans (Všichni milují Billa Evanse).
Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala německá herečka Sandra Hüllerová, která ztvárnila postavu ženy vydávající se za muže v historickém dramatu Rose rakouského režiséra Markuse Schleinzera.
V kategorii nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli se rozhodla porota výjimečně ocenit Stříbrným medvědem dva herce ze snímku Queen at Sea: Annu Calderovou-Marshallovou a Toma Courtenaye.
Za nejlepší scénář dostala Stříbrného medvěda Geneviéve Duludeová-de Cellesová za film Nina Roza, který se odehrává mimo jiné v Bulharsku. Cenu za mimořádný umělecký příspěvek si odnesli autoři amerického snímku Yo (Love is a Rebellious Bird) Anna Fitchová a Banker White.
|
Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová
Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál cenu za nejlepší dokumentární snímek. Autorka v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Snímek získal už předtím také Caligariho cenu.
Zlatého medvěda za nejlepší krátký film si odnesla libanonská režisérka Marie-Rose Ostaová za snímek Someday a Child (Jednoho dne dítě).
Berlinale potvrdilo i na slavnostním večeru pověst nejpolitičtějšího z velkých filmových festivalů. Řada oceněných pronesla slova na podporu Palestinců a kritizovala Izrael, který se podle nich v Pásmu Gazy dopustil genocidy.
|
Splňte morální povinnost! Herci Bardem či Swintonová tlačí na Berlinale kvůli Gaze
Kritiku vyjádřili turecký režisér Alper, libanonská režisérka Ostaová či syrsko-palestinský režisér Abdalláh Chatíb, který získal cenu za nejlepší debut. Na pódium přinesl Chatíb palestinskou vlajku a německou vládu obvinil z podílu na genocidě.
Skupina více než 80 umělců včetně Tildy Swintonové, Javiera Bardema či Tatiany Maslanyové tento týden v otevřeném dopise obvinila Berlinale z „institucionálního mlčení o genocidě na Palestincích“.
Ředitelka festivalu Tricia Tuttleová na závěr dnešní ceremonie kritiku jako už dříve odmítla a řekla, že Berlinale „nikdy nebylo místem pro mlčení“. „Je to místo, kde mohou umělci hovořit, i když někdy hovoří způsoby, které nejsou pohodlné,“ dodala. Vyzvala, aby lidé přijali to, že svět je komplexní a je třeba ho tak vnímat.
V říjnu 2023 ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku v jižním Izraeli pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael poté zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 tisíc Palestinců.
Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací nicméně bylo přes 80 procent obětí civilních.
Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě. Oficiálně festival končí 76. ročník přehlídky v neděli.