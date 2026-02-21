Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování

Autor: ,
  20:54
Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně to v sobotu oznámil předseda mezinárodní poroty, německý režisér Wim Wenders.
Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe Briefe (Žluté dopisy)”. (21. února 2026) | foto: Reuters

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...
37 fotografií

Film, který vznikl v německo-francouzsko-turecké koprodukci, vypráví příběh tureckého uměleckého páru, který se stane terčem politického pronásledování. Cenu za nejlepší dokumentární film si odnesla česká režisérka Pepa Lubojacki.

Snímek německého režiséra vyhrál Zlatého medvěda po více než 20 letech, naposledy hlavní cenu festivalu získal v roce 2004 Fatih Akin, který je stejně jako Çatak tureckého původu. Loni vyhrálo Zlatého medvěda drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda.

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) je natočený v turečtině, jeho hlavní hrdinové Derya a Aziz jsou umělci z divadelního prostředí v Ankaře. Kvůli incidentu na premiéře jedné z jejich her se přes noc stanou terčem politického pronásledování a přijdou o práci i o domov. Krizová situace se projeví i na soudržnosti jejich rodiny.

Sedmičlenná mezinárodní porota rozdala také Stříbrné medvědy, tedy ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Velkou cenu poroty získal film Kurtuluş (Spása) tureckého režiséra Emina Alpera.

Cenu poroty dostal britsko-americký film režiséra Lance Hammera Queen at Sea (Královna na moři), který se zabývá tématem onemocnění demencí v rodině. Za režii porota ocenila britského režiséra Granta Geeho, který na Berlinale představil film Everybody Digs Bill Evans (Všichni milují Billa Evanse).

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za nejlepší dokument za česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato. (21. února 2026)

Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala německá herečka Sandra Hüllerová, která ztvárnila postavu ženy vydávající se za muže v historickém dramatu Rose rakouského režiséra Markuse Schleinzera.

V kategorii nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli se rozhodla porota výjimečně ocenit Stříbrným medvědem dva herce ze snímku Queen at Sea: Annu Calderovou-Marshallovou a Toma Courtenaye.

Za nejlepší scénář dostala Stříbrného medvěda Geneviéve Duludeová-de Cellesová za film Nina Roza, který se odehrává mimo jiné v Bulharsku. Cenu za mimořádný umělecký příspěvek si odnesli autoři amerického snímku Yo (Love is a Rebellious Bird) Anna Fitchová a Banker White.

Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová

Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál cenu za nejlepší dokumentární snímek. Autorka v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Snímek získal už předtím také Caligariho cenu.

Zlatého medvěda za nejlepší krátký film si odnesla libanonská režisérka Marie-Rose Ostaová za snímek Someday a Child (Jednoho dne dítě).

Berlinale potvrdilo i na slavnostním večeru pověst nejpolitičtějšího z velkých filmových festivalů. Řada oceněných pronesla slova na podporu Palestinců a kritizovala Izrael, který se podle nich v Pásmu Gazy dopustil genocidy.

Splňte morální povinnost! Herci Bardem či Swintonová tlačí na Berlinale kvůli Gaze

Kritiku vyjádřili turecký režisér Alper, libanonská režisérka Ostaová či syrsko-palestinský režisér Abdalláh Chatíb, který získal cenu za nejlepší debut. Na pódium přinesl Chatíb palestinskou vlajku a německou vládu obvinil z podílu na genocidě.

Skupina více než 80 umělců včetně Tildy Swintonové, Javiera Bardema či Tatiany Maslanyové tento týden v otevřeném dopise obvinila Berlinale z „institucionálního mlčení o genocidě na Palestincích“.

Ředitelka festivalu Tricia Tuttleová na závěr dnešní ceremonie kritiku jako už dříve odmítla a řekla, že Berlinale „nikdy nebylo místem pro mlčení“. „Je to místo, kde mohou umělci hovořit, i když někdy hovoří způsoby, které nejsou pohodlné,“ dodala. Vyzvala, aby lidé přijali to, že svět je komplexní a je třeba ho tak vnímat.

V říjnu 2023 ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku v jižním Izraeli pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael poté zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 tisíc Palestinců.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací nicméně bylo přes 80 procent obětí civilních.

Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě. Oficiálně festival končí 76. ročník přehlídky v neděli.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně...

21. února 2026  20:54

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana

Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi

Britský herec Alan Rickman se narodil 21. února 1946. Je známý zejména rolí profesora Snapea z filmových příběhů o čaroději Harrym Potterovi. První velkou slávu ale zažil už v 80. letech minulého...

21. února 2026  11:15

TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Více než dvacet let po svém vzniku dorazila do Česka soutěžní reality show, kterou pod názvem Asia Express nyní uvádí streamovací služba prima+ a o týden později nasadí Prima.

21. února 2026  8:24

Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo

Machine Gun Kelly

Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého...

21. února 2026

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Výstava autorů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka Nitro země, křídla, dálky v...

Museum Kampa servíruje milovníkům umění hned trojnásobnou porci nových výstav. V hlavní budově v areálu v Sovových mlýnech se představí dvojice sochařů Jiří Novák a Valerián Karoušek, tvůrčí manželé...

20. února 2026  16:31

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

20. února 2026  15:24

Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...

20. února 2026  14:13

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Premium
Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Drželo nás to v hajpu, popisuje Piškula přípravy epických Proměn ve Státní opeře

Z inscenace Proměny: Filip Březina (Bakchus), Tomáš Havlínek (Bakchus), Pavlína...

Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přineslo na jeviště Státní opery Ovidiovo mytologické vyprávění v imaginativní scénické interpretaci pro 21. století. V Proměnách našli autoři...

20. února 2026  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.