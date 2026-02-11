Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

Příznačné je, že novinky zastupující na berlínském festivalu Česko vznikly vesměs v koprodukci a natočily je ženy. Animovaný příběh En, ten, týky!, v němž dítě řeckých bohů po pádu na Zemi potká zvídavého chlapce, režírovala slovenská absolventka FAMU Andrea Szelesová.
V česko-slovenské spolupráci vznikl též dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, jehož autorka Pepa Lubojacki sleduje boj svého bratra a dvou bratranců se závislostí. Z minoritní koprodukce se zrodila Roya, v níž íránská filmařka Mahnaz Mohammadi vypráví o vězněné učitelce.
K ženskému pohledu se řadí i návrat klasiky, filmu PanelStory aneb Jak se rodí sídliště, který Věra Chytilová natočila v roce 1979. A v neposlední řadě šestidílná minisérie Monyová, líčící podle reálné kauzy násilnou smrt úspěšné spisovatelky, je dílem režisérky Zuzany Kirchnerové.
Do hlavní soutěže, jež zahrne dvaadvacet děl, Česko neproniklo. Sejdou se v ní třeba maďarský tvůrce Kornél Mundruczó s titulem U moře, v němž má hlavní roli Amy Adamsová, britský příběh jazzového pianisty Všichni si cení Billa Evanse, Channing Tatum coby otec hrdinky amerického dramatu Josephine nebo Královna moře s Juliette Binoche.
K očekávaným hostům patří tvůrci Sean Baker či Chloé Zhao, z hereckých hvězd Ethan Hawke, Russell Crowe, Amanda Seyfriedová, Steve Buscemi, John Turturro nebo Michelle Yeohová, jež převezme čestného Zlatého medvěda. Porotě předsedá německý režisér Wim Wenders.