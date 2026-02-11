Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale, který potrvá od 12. do 22. února, má Česko zástupce jen mimo hlavní soutěž. Krátký animovaný film En, ten, týky! se předvede v Generation Kplus, dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato v sekci Forum, hraná Roya v Panoramě, PanelStory na Berlinale Classics a minisérie Monyová na Evropském filmovém trhu.
Příznačné je, že novinky zastupující na berlínském festivalu Česko vznikly vesměs v koprodukci a natočily je ženy. Animovaný příběh En, ten, týky!, v němž dítě řeckých bohů po pádu na Zemi potká zvídavého chlapce, režírovala slovenská absolventka FAMU Andrea Szelesová.

V česko-slovenské spolupráci vznikl též dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, jehož autorka Pepa Lubojacki sleduje boj svého bratra a dvou bratranců se závislostí. Z minoritní koprodukce se zrodila Roya, v níž íránská filmařka Mahnaz Mohammadi vypráví o vězněné učitelce.

K ženskému pohledu se řadí i návrat klasiky, filmu PanelStory aneb Jak se rodí sídliště, který Věra Chytilová natočila v roce 1979. A v neposlední řadě šestidílná minisérie Monyová, líčící podle reálné kauzy násilnou smrt úspěšné spisovatelky, je dílem režisérky Zuzany Kirchnerové.

Dominik Mony a tvůrčí tým minisérie Monyová
Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)
Miluše Šplechtová ve filmu Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979)
Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes představila svůj celovečerní debut Karavan. Hlavní role ve snímku, který popisuje život lidí s mentálním postižením a s autismem, ztvárnili David Vodstrčil a Aňa Geislerová. (22. května 2025)
Do hlavní soutěže, jež zahrne dvaadvacet děl, Česko neproniklo. Sejdou se v ní třeba maďarský tvůrce Kornél Mundruczó s titulem U moře, v němž má hlavní roli Amy Adamsová, britský příběh jazzového pianisty Všichni si cení Billa Evanse, Channing Tatum coby otec hrdinky amerického dramatu Josephine nebo Královna moře s Juliette Binoche.

K očekávaným hostům patří tvůrci Sean Baker či Chloé Zhao, z hereckých hvězd Ethan Hawke, Russell Crowe, Amanda Seyfriedová, Steve Buscemi, John Turturro nebo Michelle Yeohová, jež převezme čestného Zlatého medvěda. Porotě předsedá německý režisér Wim Wenders.

Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

