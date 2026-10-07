Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Minotaur získal v Cannes Velkou cenu poroty a byl vybrán jako kandidát na Oscara za Francii. Psychothriller Andreje Zvjaginceva, ruského režiséra žijícího v exilu, jenž na canneském festivalu uspěl už s díly Nemilovaní a Leviatan, se volně inspiroval snímkem Clauda Chabrola Nevěrná žena.
Příběh manželské krize však přenesl do rodiny ruského podnikatele během mrazivé nálady zmatku a nejistoty po vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022, kdy hrdina vedle nevěry své ženy musí řešit dilema, které zaměstnance své firmy pošle k povinným odvodům do války.
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Z Cannes dorazí rovněž Její soukromé peklo, projekt na pomezí dramatu, hororu a snu, v němž dánský režisér Nicolas Winding Refn zužitkoval vlastní zkušenost klinické smrti. Z tamní sekce klasiky přijde historické drama Zlatý věk, proplétající vzpouru řeznické dcery s dobovými archivy, a canneskou kolekci doplní Rudé skály, moderní variace na Romea a Julii.
Berlinale zastupuje jednak Spasení, které si za ztvárnění historického sporu o půdu mezi dvěma kurdskými klany v odlehlé horské vesnici odvezlo Stříbrného medvěda, jednak tragikomická romance Žádní dobří muži, zasazená do Kábulu těsně před návratem Tálibánu k moci.
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Festivalové Benátky reprezentuje Vzpomínka na princeznu Mumbi, režiséra Damiena Hausera, jejíž děj se odehrává v roce 2093, a také návrat dokumentu Pina, v němž režisér Wim Wenders vzdal poctu tanečnici a choreografce Pině Bauschové.