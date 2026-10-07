Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Autor:
  9:15
Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje...

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva. (23. května 2026) | foto: AP

Wim Wenders na natáčení filmu PINA
Z filmu PINA
Režisér Andrej Zvjagincev a členové hereckého obsazení filmu Minotaur Boris...
I v ženské herecké kategorii porota ocenila dvojici umělkyň - Japonku Tao...
27 fotografií
Přehlídka Be2Can, jež přináší to nejzajímavější z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, vstoupí do třináctého ročníku. Od 7. do 14. října uvede distributor Film Europe ve vybraných kinech Česka osm titulů. Zahájení v pražské Lucerně obstará Minotaur, v závěru udělí své ceny porota studentů FAMU.

Minotaur získal v Cannes Velkou cenu poroty a byl vybrán jako kandidát na Oscara za Francii. Psychothriller Andreje Zvjaginceva, ruského režiséra žijícího v exilu, jenž na canneském festivalu uspěl už s díly Nemilovaní a Leviatan, se volně inspiroval snímkem Clauda Chabrola Nevěrná žena.

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva. (23. května 2026)
Režisér Andrej Zvjagincev a členové hereckého obsazení filmu Minotaur Boris Kudrin, Iris Lebeděvová a Dmitrij Mazurov v Cannes. (20. května 2026)
I v ženské herecké kategorii porota ocenila dvojici umělkyň - Japonku Tao Okamotoovou (vpravo) a belgicko-francouzskou herečku Virginii Efiraovou za role v dramatu Soudain (Znenadání). (23. května 2026)
Výherci cen na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. (23. května 2026)
27 fotografií

Příběh manželské krize však přenesl do rodiny ruského podnikatele během mrazivé nálady zmatku a nejistoty po vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022, kdy hrdina vedle nevěry své ženy musí řešit dilema, které zaměstnance své firmy pošle k povinným odvodům do války.

Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza

Z Cannes dorazí rovněž Její soukromé peklo, projekt na pomezí dramatu, hororu a snu, v němž dánský režisér Nicolas Winding Refn zužitkoval vlastní zkušenost klinické smrti. Z tamní sekce klasiky přijde historické drama Zlatý věk, proplétající vzpouru řeznické dcery s dobovými archivy, a canneskou kolekci doplní Rudé skály, moderní variace na Romea a Julii.

Berlinale zastupuje jednak Spasení, které si za ztvárnění historického sporu o půdu mezi dvěma kurdskými klany v odlehlé horské vesnici odvezlo Stříbrného medvěda, jednak tragikomická romance Žádní dobří muži, zasazená do Kábulu těsně před návratem Tálibánu k moci.

Zlatou palmu si z Cannes odnesl rumunský režisér Mungia. Velkou cenu má Rus

Festivalové Benátky reprezentuje Vzpomínka na princeznu Mumbi, režiséra Damiena Hausera, jejíž děj se odehrává v roce 2093, a také návrat dokumentu Pina, v němž režisér Wim Wenders vzdal poctu tanečnici a choreografce Pině Bauschové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem...

Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje...

Přehlídka Be2Can, jež přináší to nejzajímavější z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, vstoupí do třináctého ročníku. Od 7. do 14. října uvede distributor Film Europe ve vybraných kinech Česka...

7. října 2026  9:15

Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)

Ve Frankfurtu na Mohanem začal ve středu největší knižní veletrh světa, na kterém se Česku dostalo speciální pocty se svou domácí tvorbou hostovat. Program, který potrvá až do neděle nabídne více než...

7. října 2026  6:25

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

6. října 2026  19:45,  aktualizováno  21:54

„Fašistická“ výstava nebo exilový pop-art. Museum Kampa zve na Medka i Kunce

Výstava Pop Renaissance nabízí výběr děl malíře Milana Kunce. (2. října 2026)

Opomíjená sochařka, známý exilový malíř a zakázaní čeští umělci, jejichž tvorbu označili komunistické deníky za fašismus. Na tuto zdánlivě nesourodou kombinaci zve v rámci trojice nových výstav...

6. října 2026  16:30

Češi na Eurovizi: neuspěl Kabát, Kerndlová ani Karel Gott. Nejúspěšnější byl Josef

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Letošní ročník hudební soutěže Eurovize je zatím poslední, kterého se Česko zúčastnilo. Česká televize se kvůli rozpočtu ročníku 2027 nezúčastní. Kdo z českých zpěváků či skupin byl v Eurovizi...

6. října 2026  16:28

Paramount převzal společnost Warner Bros. Discovery. Skupina nově nese jméno Skydance

Fúzi mediálních společností Paramount Global a Skydance schválily americké...

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově...

6. října 2026  15:56

Vzniká film o Pepim Bicanovi. Tvůrci by ho rádi uvedli přímo v Edenu

Legendární fotbalista Pepi Bican nastupuje za tým SK Slavia Praha.

Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu ‚Pepim‘ Bicanovi. Snímek o sešívaném hrdinovi se zaměří nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní...

6. října 2026  15:22

Hrozba plicního moru. Jak se bestseller stal „předpovědí“ skutečnosti

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

O nečekanou propagaci knihy americké novinářky Annie Jacobsenové o úniku smrtícího viru se postaral současný případ možného plicního moru v Irkutsku. Čtenáři na sociálních sítích sdílejí příspěvky,...

6. října 2026  14:22

Haleluja! Žasli jsme. Spolupráce Hegerové se Suchým připomíná zlatou éru Semaforu

Premium
Hana Hegerová a Jiří Suchý

U příležitosti 95. narozenin Jiřího Suchého a nedožitých pětadevadesátin zpěvačky Hany Hegerové vydal Supraphon album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na ploše jednoho CD a dvou LP...

6. října 2026

Pozvu vás k sobě. Po obří Letné chystá Ztracený koncerty na šumavské louce

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů...

Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje...

6. října 2026  13:57

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Génius je zpět. Rowan Atkinson se vrací k panu Beanovi i Černé zmiji zároveň

Rowan Atkinson se vrací na divadelní prkna se svými nejslavnějšími postavami

Britský herec Rowan Atkinson představí příští rok od 8. února do 13. března novou show Rowan Live. V rámci striktně omezeného počtu představení v londýnském Gillian Lynne Theatre připomene postavu...

6. října 2026  12:53

Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song...

Česká televize oznámila, že se příští rok nezúčastní mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest. Uvedla to na svém profilu na síti X. Důvodem jsou organizační nároky a aktuální úpravy rozpočtu, jak...

6. října 2026  10:33,  aktualizováno  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.