Splňte morální povinnost! Herci Bardem či Swintonová tlačí na Berlinale kvůli Gaze

Autor: ,
  16:39
Více než 80 herců, režisérů a dalších umělců na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v německé metropoli podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádají od organizátorů jasný postoj ke konfliktu v palestinském Pásmu Gazy.
Momentka z letošního filmového festivalu Berlinale (6. února 2026)

Momentka z letošního filmového festivalu Berlinale (6. února 2026) | foto: Reuters

Charli XCX pózuje na červeném koberci při premiéře mockumentárního filmu „The...
Herec Rupert Grint reaguje při příjezdu na tiskovou konferenci k propagaci...
Dua Lipa pózuje fotografům na premiéře filmu „Rosebush Pruning“ během...
Herec Ethan Hawke se účastní premiéry filmu „The Weight“ na 76. mezinárodním...
12 fotografií

V dopise, o kterém informoval magazín Variety, uvádějí, že jsou zděšeni mlčením festivalu ke Gaze. Německý státní ministr kultury Wolfram Weimer kritiku odmítl.

„Vyzýváme Berlinale, aby splnilo svou morální povinnost a jasně se ohradilo proti genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům páchaných Izraelem na Palestincích,“ uvádí otevřený dopis zveřejněný magazínem Variety. Izrael v minulosti obvinění z genocidy či válečných zločinů v Pásmu Gazy opakovaně odmítl.

V říjnu 2023 ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku v jižním Izraeli pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael poté zahájil rozsáhlou vojenskou operaci do Pásma Gazy, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací nicméně bylo přes 80 procent obětí civilních.

V Gaze nyní platí příměří, během kterého izraelská armáda při útocích podle palestinského ministerstva zabila přes 600 Palestinců.

Herci jako Tilda Swintonová, kterou loni Berlinale ocenilo čestným Zlatým medvědem za celoživotní dílo, Javier Bardem či Tatiana Maslanyová a režiséři Mike Leigh, Lukas Dhont nebo Adam McKay uvádějí, že od institucí ve filmové průmyslu očekávají odmítnutí spoluúčasti na pokračujícím hrůzném násilí na Palestincích. Signatáři, mezi kterými je také Sálih Bakrí, syn zemřelého palestinsko-izraelského režiséra a herce Muhammada Bakrího, žádají od Berlinale jasné kroky.

Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová

Současný stav na Berlinale, který označují jako „institucionální mlčení o genocidě na Palestincích“, umělci kritizují. Poukazují také na to, že Berlinale se v minulosti jasně vymezilo proti ruské invazi na Ukrajině nebo zvěrstvům, které íránský režim páchá na obyvatelích této islámské republiky.

Německý státní ministr kultury Weimer uvedl, že Berlinale není nevládní organizace „s kamerou a režií“, ale místo, kde se můžou filmaři svobodně rozvíjet, diskutovat a hovořit o všech možných tématem. „A to se děje,“ dodal. Odmítl také, že by někdo na Berlinale názory cenzuroval. Zastal se také předsedy festivalové poroty, režiséra Wima Wendersa, který se stal v dopise rovněž terčem kritiky.

Agentura Reuters napsala, že Berlinale je v porovnání s konkurenčními filmovými přehlídkami v Cannes a Benátkách považováno za nejpolitičtější festival. Pyšní se i tím, že uvádí snímky nedostatečně zastoupených komunit a mladých talentů, poznamenal Reuters s tím, že aktivisté podporující Palestince jej naopak opakovaně kritizovali za to, že stanovisko ke Gaze nezaujalo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Ženy našeho filmu. Horáčková, Maximová a Matoušková o nominacích na Českého lva

Nejtěžší příprava, jakou jsme absolvovala, říká o roli v Mámě Elizaveta Maximová

Oslnivé herecké výkony i náročná kostýmní tvorba. Tři ženy českého filmového světa, které budou usilovat 14. března v pražském Kongresovém centru o prestižní ocenění Český lev, jsme zastihli při...

18. února 2026  12:50

Duran Duran míří do Česka. Nadčasoví inovátoři v Praze zahrají po 14 letech

Britská hudební skupina Duran Duran

Legendární britská kapela Duran Duran se po 14 letech vrací do Česka. Svou nadčasovou a inovativní tvorbou, která stále dokáže reagovat na aktuální trendy, se za více než čtyři dekády zařadila mezi...

18. února 2026  10:05

Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Tom Sean Pšenička, herec ze seriálu Ratolesti a...

Herecké sebevědomí je podle něj křehké. A možná i proto působí Tom Sean Pšenička v seriálu Ratolesti tak přesvědčivě. Za „civilní a soustředěný výkon, který i arogantní postavě dává lidský rozměr“ si...

18. února 2026

Disney pohrozil soudem, aby spolu rodina Skywalkerova zbůhdarma nebojovala

Záběr z filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera

Čínská technologická společnost ByteDance omezí kontroverzní nástroj Seedance pro generování videí pomocí umělé inteligence (AI). Informoval o tom zpravodajský server britské BBC. Děje se tak poté,...

18. února 2026  8:59

Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

Spejbl a Hurvínek během rekonstrukce svého divadla představili nové sedadlo pro...

Hurvínek letos oslaví 100 let a dostal k významnému výročí novou scénu a zkušebnu ve svém domovském divadle, kde téměř rok nehrál. Nyní se může Divadlo Spejbla a Hurvínka vrátit do zrekonstruovaných...

18. února 2026  8:33

Zemřel undergroundový hudebník Jim Čert. Donášel StB, za spolupráci se omluvil

Undergroundový hudebník Jim Čert na vystoupení v pražském klubu Lucerna. (26....

Ve věku 69 let zemřel undergroundový zpěvák a akordeonista František Horáček, známý jako Jim Čert. V noci na středu to oznámili na sociálních sítích historik Petr Blažek či kněz Ladislav Heryán.

18. února 2026  6:30

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Orchestry a pěvecké sbory se bouří nad škrty. Žádají Klempíře dokonce o víc

Český národní symfonický orchestr

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR kritizuje škrty v rozpočtu ministerstva kultury na letošní rok. Zasáhne to podle ní hlavně regionální kulturní organizace a akce. V úterý to...

17. února 2026  21:05

Opravdová známka punku. Visací zámek a Znouzectnost hrají v legendárním 100 Club

Putovní festival České hrady se o víkendu konal na Švihově. Na snímku kapela...

Čeští punkoví klasici Visací zámek, společně s neméně originálním folk-punkovým tělesem Znouzectnost odehrají koncert v slavném londýnském The 100 Club ve čtvrti Soho. Právě zde koncertovaly veličiny...

17. února 2026  16:59

RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení

Zpěvák Sombr na koncertě

Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho...

17. února 2026  16:43

Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

Zpěvák a raper The Kid Laroi

Letos poprvé se českým fanouškům představí The Kid Laroi. Australský zpěvák a raper, který se během několika let zařadil mezi nejstreamovanější mladé interprety současnosti, stojí za řadou globálních...

17. února 2026  16:05

Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou.

Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z...

17. února 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.