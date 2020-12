Ženy jsem vynechal z gentlemanství, líčí Benjamin Kuras své paměti

Kniha, kterou nazval Malá paměť, mimo jiné dokazuje, že ani „houbařská mrtvička“ nepřipravila Kurase o humor.

Co by se muselo stát, abyste jej ztratil? Ztrátu humoru prožívám často, ale jen krátce. Jsem letorou typický beran a na nepříjemnosti nebo konflikty často reaguji zbrkle, tedy bez rozmyslu, nadhledu a odstupu. Ty se obvykle dostaví dodatečně, někdy ihned, někdy později, ale celou událostí prosáknou důkladně a vidí ji v komickém světle. Já pak úplně zapomenu, o čem ten konflikt byl a koho jiného třeba postihl a jak. Ze všeho nejkomičtěji ten komický pohled vidí mou vlastní beranskou reakci. Je to dobrý stavební materiál pro komedie, pokud se vám hrají nebo tisknou a vydělávají na živobytí. Ale není to nejlepší metoda, jak si získávat a udržovat přátele.