Del Toro překvapil znalostí Hrušínského. Poznáváním kultur rosteme, řekl

Výrazného herce mafiánů a nájemných zabijáků představil naplněnému Velkému sálu programový ředitel festivalu Karel Och: „Je to neuvěřitelný sympaťák, charismatický vypravěč, který navzdory faktu, že je v České republice poprvé, nás oslnil svojí neuvěřitelnou znalostí historie české kinematografie.“

„Nejenže zná velká filmová díla jako Marketa Lazarová nebo filmy Miloše Formana, ale třeba i vynikající Dalekou cestu Alfréda Radoka. A zcela mne šokoval informací, že herec z jeho oblíbeného filmu Spalovač mrtvol Rudolf Hrušínský se objeví ve vedlejší roli ve filmu Vyšší princip,“ překvapil Och.

Del Toro pak přestoupil před naplněný Velký sál lehce rozpačitě. „Především bych vám chtěl poděkovat, že jste se přišli podívat na film Traffic - Nadvláda gangů. Filmovém festivalu pak děkuji za pozvání a tuto příležitost k dalšímu růstu. Když totiž vidíme jiné, cizí kultury, přináší nám to možnost růstu,“ uvedl pětapadesátiletý herec původem z ostrova Portoriko.

„Když herec chce nějakou roli a nedostane ji, tak je to smůla. Když ji dostane, je to počátek všech problémů,“ glosoval. „Velký učitel Stanislavskij řekl: ‚Každá postava má problém a úkolem herce je ten problém vyřešit.‘ Takže když tu roli dostane, začíná proces. Pro film potřebujete scenáristu, střihače, možná producenta. Ale nejdůležitější je režisér.“

Snímek Traffic - Nadvláda gangů byl pro Benicia del Tora prvním setkáním s režisérem Stevenem Soderberghem. „A on se mne zeptal: ‚Zamysli se, jaký je nejlepší vztah mezi hercem a režisérem?‘ Tuto otázku mi předtím nikdo nepoložil. Tak jsem řekl, že režisér je člověk, který má vždycky ve všem poslední slovo. Je něco jako bůh. A doufal jsem, že Steven dodá: ‚milosrdný bůh‘,“ vyprávěl herec.

Soderbergh se na něj však bez emocí podíval a zeptal se, jak to s tím bohem myslí. „Řekl jsem, že doufám, že režisér bude naslouchat všem mým problémům, pochopí je a bude spolupracovat. A tak to také po osm měsíců natáčení bylo. Navzájem jsme si naslouchali a povzbuzovali se. Chápu, že u každého filmu není Steven Soderbergh a že každý film je skvělý. Ale naučil jsem se, že problémy se nejlépe řeší, když jste v dobré partě lidí. To je moje vzpomínka, kterou jsem si z filmu odnesl,“ vysvětloval herec, který za film získal Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli.

Snímek z roku 2000 je příběhem obchodu s drogami z pohledu všech, kteří jsou do něj zapojeni: od politiků přes policisty a pašeráky až po konečné zákazníky. Každý má svůj příběh, který se na americko-mexické hranici důmyslně proplétá s těmi ostatními. Jak uvádí ČTK, vznikla tak komplexní vypravěčská hra, která dominovala oscarovému klání v roce 2001. Kromě ceny akademie pro Benicia del Tora si film odnesl ceny za nejlepší režii, nejlepší adaptovaný scénář a nejlepší střih. V dalších rolích ve filmu hráli třeba Michael Douglas nebo Catherine Zeta-Jonesová.

Letošní karlovarský festival uvede k poctě slavného herce ještě film Obvyklí podezřelí z roku 1995. Del Toro v sobotu převezme z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta karlovarského festivalu za přínos filmu.