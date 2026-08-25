Ambiciózní kandidát na starostu Los Angeles Mark Kimball a jeho žena Abigail jsou vtaženi do spletité sítě lží a podvodů. Když je unesen jejich syn, ve snaze získat peníze na výkupné jsou postaveni před těžká rozhodnutí, která mohou navždy změnit jejich životy.
Pro Afflecka jako známého herce s více než třicetiletou hereckou kariérou je snímek téměř jako jeho dítě. Vedle hlavní role možného budoucího starosty se zde ujímá též role režiséra, scenáristy i producenta celého díla.
Mám v těchto rolích dost zkušeností. Jako režisér a scenárista je podepsán pod oscarovým snímkem Argo, scénář spolu s Mattem Damonem psal i ke slavnému filmu Dobrý Will Hunting.
Ve zpodobnění dalších postav temného dramatu, které Netflix a vybraná kina uvedou 9. října, budou Affleckovi sekundovat například Kerry Washingtonová, Steven Yeun, Gillian Andersonová, Luis Gerardo Méndez nebo Adriana Pazová.
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Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ
Film Animals natáčeli v Los Angeles a jeho okolí, přičemž město bylo do celkového díla začleněno jako nedílná součást příběhu. Producenti se v tomto případě zavázali podporovat místní filmový průmysl, udržovat pracovní místa místní komunity a posilovat postavení města jako centra filmové tvorby.