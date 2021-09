Zemřela francouzská herecká legenda Jean-Paul Belmondo

„Nějaký čas už byl hrozně unavený. Odešel poklidně,“ uvedl hercův právní zástupce pro agenturu AFP.

Do paměti diváků se Belmondo, ve Francii přezdívaný Bébel, poprvé výrazně zapsal v roce 1960 filmem U konce s dechem Jean-Luca Godarda, čímž se zároveň stal výraznou hereckou osobností francouzské nové vlny. Nešlo však o jeho první film, ten natočil už o tři roky dříve.



Mezi nejznámější filmy s Belmondem patří komedie Zvíře, Muž z Acapulca, Nenapravitelný nebo akční krimi Profesionál, Policajt nebo rošťák a Bezva finta. Hercovým posledním snímkem je televizní dokument z roku 2015 přibližující jeho úspěšnou filmovou kariéru. Film Belmondo o Belmondovi je postaven na rozhovorech se synem Paulem v místech, kde točil některé své nejslavnější filmy. Na stříbrném plátně se naposledy objevil v roce 2008 ve snímku Muž a jeho pes.

O tři roky později pak převzal na festivalu v Cannes čestnou Zlatou palmu za celoživotní dílo. Jeho krátký děkovný projev tehdy vyvolal v sále bouřlivé ovace ve stoje. „Milujeme tě, Bebeli!“ křičeli na něho fandové.

V českém znění Belmondovi propůjčil hlas Jiří Krampol, jako úplně první jej však daboval Jan Tříska. Na Krampola se režisér Vít Olmer obrátil až po Třískově emigraci. „Moc mě to tehdy bavilo. Vzápětí přišla nabídka na dabování filmu Zvíře, který považuju za jeden z Belmondových nejlepších,“ uvedl už před časem Krampol. Poprvé Belmonda daboval ve filmu Sympatický darebák.

Jean-Paul Belmondo, se narodil v roce 1933 kousek od Paříže, ve městě Neuilly-sur-Seine do umělecké rodiny s italskými kořeny. Matka byla malířkou, otec sochařem. Mladý Belmondo však navzdory tradici zprvu projevoval zájem především o sport. Věnoval se fotbalu i boxu. Onemocnění tuberkulózou jej však nakonec dovedlo zpět k umění a v roce 1952 nastoupil na konzervatoř.

Kromě filmu a televize se Belmondo věnoval i divadlu. Objevoval se v pařížských divadlech i zájezdních produkcích, ve kterých vystupoval například s herečkou Annie Girardot.

Jean-Paul Belmondo se dvakrát oženil. Poprvé si vzal herečku Élodie Constantinovou, se kterou žil mezi lety 1952 a 1968. Na druhou svatbu si pak počkal dlouhých 34 let. Až v roce 2002 vstoupil do manželského svazku podruhé, a to s tanečnicí Natty Tardivelovou. Manželství vydrželo šest let. Herec měl čtyři děti, nejmladší dcera Stella má sedmnáct let.