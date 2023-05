Nikdy jsem se nenaučila učit se. Neumím to na povel, říká Belladonna

Dobrý den, jak se máte? Vím, že jste se narodila v roce 1991, nikde ale neuvádíte měsíc a den, proč?

Mám se výborně. Mám moc ráda jaro, víc než jiná období, hned je všechno nějak lepší. A ano, bližší datum narození nikde neuvádím, je to záměr, ale můžu vám alespoň prozradit, že jsem se narodila ve znamení Kozoroha.

To jsou klidné a mírumilovné povahy, sedí to i na vás?

Ano, sedí to na mě, jsem docela klidná. Já na to sice moc nevěřím, ale Kozorozi jsou prý pragmatičtí lidé, a to na mě sedí stoprocentně...