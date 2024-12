TELEVIZIONÁŘ: Druhý Beetlejuice je tu. Burtonova duchařina ladí s adventem

Pokračování své duchařské komedie Beetlejuice z roku 1988 natočil režisér Tim Burton se dvěma z původních hereckých protagonistů. Michael Keaton coby rozverný přízrak znovu zkříží cestu nyní již dospělé hrdince v podání Winony Ryderové.

Její dcera omylem otevře portál do posmrtné říše, odkud se za proradným démonem vypraví jeho pomstychtivá bývalka neboli režisérova přítelkyně, italská herečka Monica Bellucci.

Hravá podoba „života po životě“ znovu okouzluje včetně bizarních detailů, je to zkrátka roztomile ulítlá záhrobní jízda, která občas připomene animovaný příběh Coco.

Ctitelé prvního snímku asi nejvíce ocení návrat představitele titulní postavy, ostatně Burton prohlásil, že bez Keatona by se do druhého dílu vůbec nepustil, a herec zase uvedl, že žádné jiné pokračování by nikdy netočil.

Zjevně si padli do noty i ve společném rozhodnutí, že Keatonův duch se bude nadále chovat v souladu s původním filmem, tedy že zůstane, řečeno současným slovníkem, politicky nekorektní.

A to je opravdu příjemná úleva, vidět sedmdesátníka Keatona řádit jako před lety, zvláště když se k černému humoru přidá vskutku jedinečná výtvarná stylizace, oddaná přítomnost hereckých velikánů v menších rolích, jakými jsou Willem Dafoe nebo Danny DeVito, a hlavně láskyplná radost, která z projektu Beetlejuice Beetlejuice vyzařuje.