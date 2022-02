Nový Batman s upírským hrdinou Stmívání slibuje nádech Kurta Cobaina

Před pěti lety skalní fanoušci slavili. V únoru 2017 totiž společnost Warner Bros. potvrdila, že diváky odmítaný Ben Affleck coby představitel i režisér Batmana končí. A jeho nástupce Reeves, tvůrce dvou dílů Planety opic, začal od nuly, s jiným scénářem i hercem.

Ne že by se v premiérovém příběhu Bruce Waynea alias Batmana, stvořeného Bobem Kanem a Billem Fingerem v roce 1939, něco zásadního změnilo. Opět v Gotham City odhaluje zločinnou korupci i minulost vlastní rodiny.

Utká se s Catwoman, již tentokrát ztvárnila Zoë Kravitzová, i s jedním ze svých tradičních soupeřů, sériovým vrahem zvaným Hádankář, kterého ztělesnil Paul Dano. Jen tentokrát na to potřebuje 175 minut, dosud nejvíce v celé historii filmových Batmanů.

Hlavní pozornost však poutá Robert Pattinson, někdejší idol dívek z upírské romance Stmívání, jenž prý dostal smlouvu hned na celou možnou trilogii. Zpětně se herec přiznal, že si z kamerových zkoušek tajně pořídil selfíčko „na památku pro případ, kdyby to nevyšlo“, a že dokonce zalhal tvůrci jedné z nejvýše ceněných verzí Batmana, režisérovi Christopheru Nolanovi, s nímž tehdy točil sci-fi Tenet.

„Vymluvil jsem se, že potřebuji volno z vážných rodinných důvodů, ale Nolan mě prokoukl, rovnou řekl – Ty děláš konkurz na Batmana, že?“ Přitom měl roli už bezmála v kapse, protože Reeves psal scénář právě s představou, že by Batmana hrál Pattinson, aniž tehdy věděl, jestli by měl o roli vůbec zájem.

„Pattinson byl nejlepší volbou, protože jsem ho viděl na každé napsané stránce. Představoval jsem si Bruce Waynea jako samotářskou rockovou hvězdu v chátrajícím panství, v podstatě Kurta Cobaina,“ dodal režisér s tím, že při psaní poslouchal Nirvanu.

„A napadalo mne, co když Pattinson úlohu Batmana odmítne? To by byla katastrofa.“ Reeves netušil, že ve stejné době už se herec při schůzkách s producentem Batmana o roli zajímal. Režisér a jeho vysněný Batman se potkali mnohem později, teprve nad hotovým scénářem.

Samozřejmě jde o nákladnou loterii, protože příznivci komiksového kultu budou jistě srovnávat. A mají s čím, od 40. let se v roli Batmana vystřídali Lewis Wilson a Robert Lowery, v 60. letech byl populární seriálový Batman v podání Adama Westa, v režii Tima Burtona ztělesnil netopýřího muže Michael Keaton, následovali Val Kilmer, George Clooney, v Nolanově trilogii pak Christian Bale a naposledy kritizovaný Affleck. Samozřejmě nepočítaje v to desítky animovaných seriálů včetně Batmana z kostiček lega.

Totéž platí pro ostatní postavy příběhu v čele s Riddlerem neboli Hádankářem, kterého si v minulosti vyzkoušel třeba Jim Carrey a jehož nynější podobu stavěl režisér podle reálného sériového vraha 60. let zvaného Zodiac, ale i pro Catwoman čili Kočičí ženu, která v Zoë Kravitzové našla již třetí afroamerickou představitelku; před ní ji hrály Eartha Kittová a Halle Berryová.

O případných pokračováních se Reeves zatím vyjadřuje mlhavě: „Rozhodnou o nich diváci. Netočil jsem první kapitolu, nýbrž film.“