Pro osvěžení paměti, právě učitel Majer je ústřední postavou Bastardů, kterou ztvárnil jejich stvořitel, scenárista a posléze i režisér Tomáš Magnusek, původní profesí také pedagog. V prvním filmu se jeho hrdina nechal přeložit na školu, kde trojice nezvladatelných žáků brutálně znásilnila a zavraždila jeho sestru, rovněž učitelku.
Protože úřední spravedlnost se bojí obvinění z rasismu, bere ji do svých rukou. V následujících dílech se sám Majer stává podezřelým ze záhadných úmrtí mladistvých viníků a řeší se obecně mezery školského systému při práci s problémovými dětmi.
Mimo jiné podpálí hotel, utopí svůj vůz opředený vlastní legendou, zatkne je policie, poperou se, přijdou o všechny peníze, ale stále mají jasno, že Majera prostě musí najít.