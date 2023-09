Barbie je v ruských kinech načerno, za pirátská promítání kasírují miliony

Propagandistický film naopak propadl Nový ruský propagandistický film Svidětěl (Svědek) se v databázi IMDb zařadil po bok nejhorších filmů v historii. Film o belgickém houslistovi, který na konci února 2022 přicestuje na turné do Kyjeva, aniž by tušil, že mu tato cesta už „navždy změní život“, měl koncem srpna hodnocení 1,3 bodu z deseti. Stejné nebo nižší hodnocení má na seznamu nejhorších filmů pouze pět snímků. Nový ruský filmový počin předkládá pokroucenou verzi událostí na Ukrajině. Zvěrstva v ukrajinské Buči, které tam loni na jaře spáchali ruští vojáci, například klade za vinu Ukrajincům. Hodnocení je patrně natolik špatné i v ruské filmové databázi kinopoisk.ru, že ho správci webu raději skryli, podotýkají ruská média. Místo toho se lze na webu dočíst, že se hodnocení teprve utváří kvůli nedostatečnému počtu lidí, kteří snímek viděli. Na některých ruských webech má film pozitivní hodnocení, panuje ale podezření, že recenze napsali internetoví boti. Film měl rozpočet asi 200 milionů rublů (téměř 47 milionů korun), přičemž ho financovalo ruské ministerstvo kultury, uvedl ruský investigativní portál The Insider. Ve filmu se vydává houslový virtuos Daniel Cohen původem z Belgie na turné do Kyjeva, kam přijede krátce před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Události „speciální vojenské operace“ pak houslistu přivedou do fiktivní vesnice Semidveri, kde se stane svědkem „nelidských zločinů“, stojí v popisku filmu. Předobrazem vsi Semidveri se přitom podle ruských médií spojovaných s prokremelskou propagandou stala Buča u Kyjeva. Podobně film převrací i další události na Ukrajině a vinu za všechny útoky na civilní cíle včetně bombardování porodnice v Mariupolu klade za vinu ukrajinské straně, upozornil The Insider. Zdroj: ČTK