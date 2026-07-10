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ROZHOVARY: Je lepší se třikrát rozvést než být nešťastná, říká Bára Basiková

Monika Zavřelová
  12:00
Časosběrný dokument, který o Báře Basikové třicet let natáčela Helena Třeštíková, měl ve Varech premiéru – a Velký sál si ji podle zpěvačky užil natolik, že se sama ještě nestačila vybrečet. O tom, proč nad jejím životem na plátně pláčou i muži, o momentu, kdy to nejvíc nesměla vzdát, i o tom, proč je někdy lepší se rozvést než zůstat nešťastná, mluvila ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky Zavřelové.

Dva dny po velké premiéře se Basiková cítí vyčerpaná, emočně i fyzicky. „Je to velká nálož. Pořád na vás někdo mluví, něco po vás chce,“ popisuje festivalový kolotoč, ke kterému letos přibyly dva křty soundtracku i vlastní koncert. „Dostavila se taková podivná únava, že jsem si i při koncertě musela na chvilku sednout a zpívat vsedě.“ Dojemných situací bylo podle ní tolik a navazovaly tak rychle, že je nestíhala zpracovat. „Až přijedu z Varů, dám si týden dovolenou,“ říká.

Pro Basikovou je zvlášť silné, že se se svým portrétem dostala mezi filmovou „první ligu“. Na premiéru ji doprovodil sedmnáctiletý syn Theo. „Dcery nikdy nechtěly být středem pozornosti a moje profese je trochu štvala. Ale Theo to jako kluk vnímá jinak,“ říká. „Na konci mě vzal do náruče a točil se se mnou. Myslela jsem, že mi praskne hlava nebo srdce, tou krásou, tím štěstím,“ popisuje.

Ačkoliv jde film o zpěvačce, který natočila žena a je to ještě ženské téma, dojímá podle Basikové i muže. „Nepláčou jenom ženy. Přišli za mnou muži, do kterých bych to vůbec neřekla, podali mi ruku a přiznali: dlouho jsem nebrečel, ale dneska jo,“ popisuje. Právě to považuje za odměnu za svou otevřenost. Film podle ní ukazuje, že se problémy a nesnáze nevyhýbají ani hvězdám: „Je tam poselství nevzdat se. I když vám život hází klacky pod nohy, má smysl jít dál.“

Moment, kdy to nejvíc nesměla vzdát, přišel s koncem jejího druhého manželství. „Byla to malá velká tragédie, zhroutilo se mi úplně všechno. Uvědomila jsem si, že jsem podruhé v manželství selhala,“ vzpomíná. Obviňovala se, že dětem nedokázala dát úplnou rodinu, a byla na pokraji sil. „Jedině děti mě držely. To byla ta motivace a důvod, proč žít dál,“ vysvětluje.

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Časosběr je přitom podle Basikové sázka do loterie – na začátku nikdo netušil, co se bude točit. „Že budu mít takové peripetie, že se třikrát vdám a třikrát rozvedu, to mě nenapadlo. Zděsila bych se toho,“ přiznává. Dnes na to ale nahlíží smířeně. „Je lepší nefunkční manželství rozpustit, pokud jsou oba schopní vyškrábat k sobě zbytek vzájemné úcty. Je lepší se třikrát rozvést, než být nešťastná.“ Sama sebe se prý ptávala, jaký by byl její život, kdyby s některým z manželů zůstala: „Kdyby je ale hloupost. Ale všichni žijeme líp, než kdybychom setrvávali v trápení.“

Bára Basiková ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (červenec 2026)
Bára Basiková ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (červenec 2026)
Bára Basiková ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (červenec 2026)
Bára Basiková ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (červenec 2026)
33 fotografií

Ke smíření patří i to, že dnes ničeho zásadního nelituje – snad kromě toho, že v některém vztahu zůstala zbytečně dlouho. „Když je vám pětatřicet, neuvědomujete si, že ten život běží a je jenom jeden.“ Právě zpětný pohled na sebe v kuse pro ni ale nebyl vždy snadný. „Jsou tam věci, na které nejsem pyšná. Některé záběry mě trápily, připomínaly mi moc zlé časy,“ říká. To, že se dnes na film dokáže dívat s klidem, bere jako důkaz, že je to odžité a zahojené.

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O Heleně Třeštíkové mluví Basiková s obdivem i láskou. Oceňuje její empatii, takt a to, že nikdy nemanipuluje. „Byla mi tak blízko, úplně v soukromí. A nijak to nezneužije, nehodnotí, jen pokládá otázky,“ popisuje. Zvlášť si cení její práce s tichem a prostorem. Třeštíková jí přitom i mimo kameru přiznala, že o ni má strach. „Nikdy neradila, protože co radit, stejně si člověk musí poradit sám. Ale bylo vidět, jak se o mě bojí a drží mi palce,“ vzpomíná.

Právě to, jak přijímá, když o ni někdo má strach, popisuje jako ochranitelské gesto. „Člověk je často v takovém laufu, že si věci neuvědomuje. Kdo má odstup, vidí to líp,“ míní. Sama přiznává, že v případě druhého manželství spousta lidí viděla dál než ona. „Říkali mi: ty se ztrácíš, to nejsi ty. Ale já byla okouzlená, zamilovaná. To jsem si poradit nedala,“ vzpomíná.

„Nakonec zjistíte, že měli pravdu. Ale to se musí nejdřív odžít,“ dodává.

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