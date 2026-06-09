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Třeštíková natáčela Basikovou 30 let. Nic jsem nedala vystřihnout, hlásí zpěvačka

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  8:37
Filmový deník hvězdy, matky a ženy přináší hluboce osobní portrét jednoho z nejpozoruhodnějších hlasů české hudební scény Báry Basikové. Časosběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové poprvé uvidí diváci na 60. MFF Karlovy Vary, kde bude mít světovou premiéru.

Nový časosběrný film první dámy české dokumentární tvorby Heleny Třeštíkové sleduje pět dekád života pěvecké ikony Báry Basikové od jejích hudebních začátků až po současnost. Natáčení začalo v roce 1996 a za třicet let zachytila doslova vše: vrcholy i pády, lásky i zklamání, úspěchy i beznaděj.

Autentický snímek mapuje nejen její kariéru, ale přináší i velmi blízký pohled do jejího soukromí. Odhaluje zpěvaččin boj s depresemi, samotou i její peripetie s láskou a staví do popředí obraz emancipované ženy, která se vzpírá tradičním společenským rolím.

Bára Basiková v roce 1996, kdy začala natáčet časosběrný dokument s Helenou Třeštíkovou.
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
31 fotografií

„Z filmu jsem nenechala vystřihnout vůbec nic. Nakonec ze života to taky vystřihnout nejde,“ říká matka tří dětí, zpěvačka, herečka a spisovatelka Bára Basiková.

Před kamerou nepózuje, nestylizuje se, nehraje. „Tohle říkám jenom tobě. To nikdo jiný neví, to je jen pro tenhle filmový deník,“ říká v jednom ze záběrů režisérce.

Pro Helenu Třeštíkovou, autorku slavných Manželských etud a dokumentů Marcela, René nebo Katka, je to poprvé, kdy svou unikátní metodou sleduje život celebrity. Jenže tahle celebrita se Třeštíkové svěřovala stejně otevřeně jako jakýkoliv jiný hrdina jejích předchozích snímků.

Jaká je doopravdy Bára Basiková? ptá se Helena Třeštíková v novém časosběru

„Ráda bych, aby diváci snímek vnímali jako film o pracující ženě a přemýšleli o tom, jak moc je důležité pořád se snažit a nikdy se nevzdávat,“ říká Třeštíková.

Diváci letošního MFF Karlovy Vary budou mít možnost snímek vidět jako první a osobně se setkat s Helenou Třeštíkovou a Bárou Basikovou, jak v rámci tradičních Q&A na projekcích, tak na doprovodných akcích. Během festivalu proběhne i koncert Báry Basikové na Mattoni Live Baru.

U příležitosti premiéry dokumentu vyjde navíc soundtrack k filmu, který je průřezem tvorby Basikové a zároveň hudebním deníkem jejího příběhu tak, jak ho zachytila Helena Třeštíková. Do kin vstoupí film 17. září.

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