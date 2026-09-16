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Dostávám to sežrat. Bára Basiková o hejtech na sítích i proč se někdy stydí

Monika Zavřelová
  9:33
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové

Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové | foto: Z dokumentu Bára Basiková

Helena Třeštíková a Bára Basiková v besedě s Monikou Zavřelovou na festivalu...
Helena Třeštíková a Bára Basiková v besedě s Monikou Zavřelovou na festivalu...
Bára Basiková v Show Jana Krause (srpen 2026)
Bára Basiková v Show Jana Krause (srpen 2026)
40 fotografií
O časosběrném dokumentu věnovanému Báře Basikové se mluví od jeho uvedení na karlovarském filmovém festivalu. Režisérka Helena Třeštíková sledovala oblíbenou zpěvačku třicet let. Výsledek její práce bude v kinech k vidění od tohoto čtvrtka. V rozhovoru, který vznikl v rámci programu přehlídky Soundtrack Poděbrady, obě ženy mluví o tom, jak přijímají dosavadní emotivní reakce na film, jakým způsobem se natáčelo i proč časosběrný dokument není umění.

„Od některých to dostávám na sociálních sítích dost sežrat. Už jsem si přečetla o tom, že má jít ta stará kráva do ... , že už na ni nikdo není zvědavý. Že se bojí, že doma otevřou konzervu a vylítne na ně Basiková,“ popisuje zpěvačka negativní výsek diváckých dojmů. Na otázku, jak se s nepříjemnými komentáři na sítích vyrovnává, odpovídá hbitě a jistě – rozhodla se je vypnout.

„Je to absurdní. Dřív to byl bulvár, který o nás psal lži, teď jsou to anonymové na internetu. A upřímně: mnohdy umí být sprostší a agresivnější. Ten virtuální beztrestný prostor bez tváře vytváří dojem, že mohou o komkoliv napsat cokoliv,“ míní. Jedním dechem však dodává: „Nechápejte mě špatně. Rozhodně mi nevadí odlišné názory, jde o formu, jakou je autoři podávají... Ale to se asi nedá nic dělat. Když se ani někteří vysocí političtí představitelé neumějí chovat na veřejnosti, je pak těžké udržovat v lidech slušnost.“

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Následná otázka na režisérku Helenu Třeštíkovou se tak nabízí sama – jak se jí daří zacházet do citlivých míst, aniž by aktéry svých dokumentů uváděla do úzkých. Před kamerou i pak před diváky. „Vždycky se snažím být zcela upřímná, a doufám, že pak budou upřímní i oni ke mně. Víc dělat nemůžu,“ popisuje.

Jednou z nosných linek celého dokumentu i života Báry Basikové je mateřství. „Znamenalo a znamená pro mě úplně nejvíc. Je na prvním místě. Cítila jsem to už v dětství. Netušila jsem, že ke mně osud bude tak štědrý a budu mít tři děti. Kdyby to šlo, měla bych jich i víc,“ usmívá se.

Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Helena Třeštíková a Bára Basiková v besedě s Monikou Zavřelovou na festivalu Soundtrack Poděbrady (2026)
Helena Třeštíková a Bára Basiková v besedě s Monikou Zavřelovou na festivalu Soundtrack Poděbrady (2026)
Bára Basiková v Show Jana Krause (srpen 2026)
40 fotografií

Úspěšná hudební kariéra se k mateřství podle ní přidala „skoro navzdory“. „Bohužel jsem vždycky v manželstvích byla ten chlap, který rodinu živil, takže jsem musela pracovat víc, než bych chtěla,“ vysvětluje.

Co se (ne)točilo

Časosběr běžel od roku 1996 a neměl žádný pevný scénář. „Byly jsme prostě pořád nějak v kontaktu. Občas jsem zavolala já Báře a občas Bára mně, že se třeba děje něco zajímavého,“ popisuje Třeštíková.

Citlivé momenty se přitom podle obou nemusely a nemusí zaznamenávat přímo v moment, kdy se dějí. Často o nich pak stačí promluvit. „Nemůže se přece točit, jak si můj muž balí věci a odchází. To by bylo nevkusné. Spoustě takových situací jsme se záměrně vyhnuly. Není to potřeba. Ten fakt, že se něco událo, ve filmu může zůstat i tak,“ dodává Basiková.

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A co je vlastně to důležité, co patří na plátno? Ukázalo se to prý až na konci. „Kolikrát jsme něco točily a říkaly si: tohle bude určitě pecka. Ale pak zjistíte, že v celém kontextu to vůbec taková pecka není, a že je to vlastně celkem nedůležité. Až čas prověří, co je dobré,“ popisuje Basiková.

Je to kronikářka

Na otázku, jak by svou práci dokumentární režisérky nejlépe definovala, Helena Třeštíková odpovídá: „To, co dělám, rozhodně nepovažuju za umění. Hrané filmy jsou umění. Tohle vidím spíš jako službu realitě,“ říká. Basiková ji však rychle opravuje: „Já myslím, že to je umění, ale dobře - už vím! Ty jsi kronikářka. To se mi líbí.“

První setkání s hotovým filmem bylo pro Báru Basikovou šok: „S odstupem let člověk některé věci vypustil, zapomněl. Je tam spousta věcí, na které nejsem pyšná, za některé se stydím. Ale prostě se staly.“

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A u některých se i zasměje. Třeba, když komentuje vlastní vzhled v osmdesátých letech. „Hodně jsem se líčila a česala. Vypadala jsem trošku jako leningradská k…a. Ale tak chodili všichni – Marika Gombitová, Petra Janů, vypadaly jsme všechny jak od střelnice,“ vtipkuje.

Humor Bára Basiková vnímá jako způsob, jak přežít: „Samozřejmě v těžších chvílích se ho člověku nedostává, tam jde o to to ustát, vydržet a jít dál. Ale když to člověk překoná, mávne rukou a už se jen směje.“ A následně cituje svého někdejšího známého, psychologa Miroslava Plzáka: „Permanentně šťastný může být jenom debil.“

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