RECENZE: Dokument o Banksym a pouličním umění bohužel sází na jistotu

10:54 , aktualizováno 10:54

„Byl to smrkáč, co stál opodál a ostatní si ho nevšímali,“ vzpomínají v dokumentu Banksy a vzestup pouličního umění kolegové na začátky světoznámého a doposud neodhaleného autora slavných a mnohdy kontroverzních děl. Téměř dvouhodinový film režiséra Elio Espany do své nabídky v červenci zařadilo HBO Go.