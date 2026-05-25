Zapomeňte na lekačky a potoky krve. Nová éra hororu děsí prázdnými chodbami

  12:32
Svět filmového hororu prochází fascinující revolucí. Doby, kdy studia neustále recyklovala klasickou literaturu nebo komiksové franšízy, střídá nová éra – éra, v níž ty nejtemnější noční můry generuje samotný internet. Dokonalým důkazem tohoto trendu je ambiciózní celovečerní snímek Backrooms, který vstupuje do našich kin 28. května.
Od anonymního příspěvku k virální senzaci

Abychom pochopili jedinečnost tohoto filmu, musíme se vrátit na samotný začátek. Koncept „Backrooms“ se zrodil v květnu 2019 na internetovém fóru 4chan. Anonymní uživatel tehdy sdílel zdánlivě fádní fotografii prázdné kanceláře se žlutými tapetami, zářivkami a navlhlým kobercem. Doprovodil ji textem o takzvaném „noclipování“ – termínu z videoher, který označuje propadnutí texturou či pevnou zdí mimo realitu. Podle této legendy se člověk při chvilce neopatrnosti ocitne v nekonečném, generickém labyrintu chodeb, kde neplatí běžné fyzikální zákony. A co je nejhorší? Rozhodně tam není sám.

Skutečný poprask ale způsobil až v lednu 2022 šestnáctiletý Američan Kane Parsons, který na svůj YouTube kanál Kane Pixels nahrál krátké found-footage video The Backrooms (Found Footage). S pomocí 3D softwaru Blender vytvořil dokonalou iluzi amatérských záběrů na VHS kazetě z 90. let. Video nasbíralo desítky milionů zhlédnutí, vytvořilo komplexní mytologii (včetně fiktivní výzkumné organizace ASYNC) a okamžitě upoutalo pozornost Hollywoodu.

Generační talent pod křídly mistrů

Nejpozoruhodnějším aspektem celého projektu je skutečnost, že studio A24 a produkční společnost Atomic Monster mistra hororů Jamese Wana (režiséra sérií Saw, V zajetí démonů či Insidious) svěřily režisérské křeslo právě Kaneu Parsonsovi, který tak ve svých dvaceti letech debutuje na poli celovečerního filmu. Scénář k filmu napsal Will Soodik a mezi producenty figurují kromě Jamese Wana také Shawn Levy a Dan Cohen ze společnosti 21 Laps, stojící za hitem Stranger Things.

Zatímco původní internetová videa sázela na absolutní anonymitu bez lidských tváří, filmová verze se opírá o silné herecké obsazení. V hlavních rolích se představí Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett a Lukita Maxwell. Příběh se točí kolem záhadných dveří v suterénu obchodu s nábytkem, které hrdiny katapultují do geometricky absurdního světa za oponou naší reality.

Architektura strachu

Snímek Backrooms radikálně vystupuje z řady běžné hororové produkce. Zapomeňte na klasické lekačky, potoky krve nebo gotické hrady. Tento film děsí tzv. liminálními prostory a absencí jakéhokoliv smyslu. Pracuje s přechodovými zónami – chodbami, čekárnami, opuštěnými nákupními centry nebo letištními hotely, což jsou prostory, které lidská mysl podvědomě vnímá jako silně zneklidňující, pokud jsou zcela liduprázdné a zbaveny tak svého účelu.

Produkce proto nechala postavit obří fyzické kulisy o rozloze přes 2 700 m² s tapetami přesně toho specifického, tísnivého žlutého tónu, který fanoušci znají z internetu. Samotný set byl prý tak rozsáhlý, že se v něm během natáčení členové štábu reálně ztráceli.

Nová éra hororu

V případě premiéry Backrooms jde z hlediska kinematografie o milník, kdy se subžánr zvaný analog horror, pěstovaný komunitami na internetu, stává plnohodnotným mainstreamovým filmem. Nejtemnější zákoutí lidské imaginace se už nerodí výhradně v hlavách hollywoodských scenáristů, ale v hlubinách internetové popkultury.

