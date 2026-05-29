RECENZE: Nezvyklý horor Backrooms znepokojuje pohledem do vlastního nitra
Na sérii krátkých videí, které na svém youtubovém kanále Kane Pixels zveřejňoval dnes dvacetiletý tvůrce a režisér Kane Parsons, navazuje celovečerní snímek Backrooms v hlavní roli s Chiwetelem Eijoforem (hrál například ve filmech 12 let v řetězech, Potomci lidí nebo Doktor Strange) a norskou herečkou Renate Reinsve, známou ze snímků Citová hodnota nebo Nejhorší člověk na světě.
Zapomeňte na lekačky a potoky krve. Nová éra hororu děsí prázdnými chodbami
Podstatné je, že za kamerou stál sám Kane Parsons, díky čemuž je zaručena nepříjemná a klaustrofobická atmosféra, kterou známe z videí na YouTube. Film jde v tomto ohledu ještě o kus dál, neboť i scény, odehrávající se v realitě, jsou plné svíravého neklidu a vyprázdněných prostor bez života. Viz například obchod s nábytkem, v němž pracuje hlavní hrdina Clark (Chiwetel Eijofor).
USA, 2026, 105 min
Režie: Kane Parsons
Scénář: Will Soodik, Kane Parsons
Hrají: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennet, Lukita Maxwell, Avan Jogia a další
Snímek diváka popadne za límec, vytáhne z kinosedačky a mrští ho přímo do děje. Je pak na něm, aby si jednotlivé dějové střípky skládal do obrazce, který se ale jako nějaký psychedelický kaleidoskop s každou další minutou přeskupuje, mění před očima a vzpírá se jednoznačnému výkladu.
A i když má film lineární děj, ze všeho nejvíc připomíná obzvláště ošklivou noční můru. A díky dějové lince vztahu prodavače Clarka s terapeutkou Mary (Renate Reinsve) je možné Backrooms číst také jako studii postupného rozkladu psychicky narušeného jedince, přičemž nelze zcela vyloučit, že podstatná část děje se odehrává především v myslích hlavních hrdinů.
Backrooms dosahuje diváckého efektu především tím, že nabádá k důkladnému pohledu do vlastního nitra. Což kdybychom se dostali do podobného „zásvětí“ jako postavy z filmu? Viděli bychom tam taky nikam nevedoucí chodby a nehnutě vyhlížející hromady nepořádku, které děsí především tím, že zdánlivě nemají zhola žádný účel a prostě jen jsou? Jako tíživé memento našich vlastních životních selhání a omylů a proher.
