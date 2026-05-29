Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Nezvyklý horor Backrooms znepokojuje pohledem do vlastního nitra

Jindřich Göth
  8:15
Na počátku filmového hororu Backrooms byl stejnojmenný internetem živený virální fenomén, který prostřednictvím tzv. found footage záběrů, tedy zrežírovaných, ale záměrně vypadajících jako náhodně zaznamenané, odstartoval mytologii kolem znepokojivých opuštěných objektů s paranoidně roztříštěnou architekturou, které popírají naše fyzikální zákony.
Chiwetel Eijofor ve filmu Backrooms

Chiwetel Eijofor ve filmu Backrooms | foto: Vertical Entertainment

Backrooms
Backrooms
Backrooms
Renate Reinsve ve filmu Backrooms
10 fotografií

Na sérii krátkých videí, které na svém youtubovém kanále Kane Pixels zveřejňoval dnes dvacetiletý tvůrce a režisér Kane Parsons, navazuje celovečerní snímek Backrooms v hlavní roli s Chiwetelem Eijoforem (hrál například ve filmech 12 let v řetězech, Potomci lidí nebo Doktor Strange) a norskou herečkou Renate Reinsve, známou ze snímků Citová hodnota nebo Nejhorší člověk na světě.

Zapomeňte na lekačky a potoky krve. Nová éra hororu děsí prázdnými chodbami

Podstatné je, že za kamerou stál sám Kane Parsons, díky čemuž je zaručena nepříjemná a klaustrofobická atmosféra, kterou známe z videí na YouTube. Film jde v tomto ohledu ještě o kus dál, neboť i scény, odehrávající se v realitě, jsou plné svíravého neklidu a vyprázdněných prostor bez života. Viz například obchod s nábytkem, v němž pracuje hlavní hrdina Clark (Chiwetel Eijofor).

Backrooms

80 %

USA, 2026, 105 min

Režie: Kane Parsons

Scénář: Will Soodik, Kane Parsons

Hrají: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennet, Lukita Maxwell, Avan Jogia a další

Kinobox: Přidat hodnocení

Snímek diváka popadne za límec, vytáhne z kinosedačky a mrští ho přímo do děje. Je pak na něm, aby si jednotlivé dějové střípky skládal do obrazce, který se ale jako nějaký psychedelický kaleidoskop s každou další minutou přeskupuje, mění před očima a vzpírá se jednoznačnému výkladu.

A i když má film lineární děj, ze všeho nejvíc připomíná obzvláště ošklivou noční můru. A díky dějové lince vztahu prodavače Clarka s terapeutkou Mary (Renate Reinsve) je možné Backrooms číst také jako studii postupného rozkladu psychicky narušeného jedince, přičemž nelze zcela vyloučit, že podstatná část děje se odehrává především v myslích hlavních hrdinů.

Backrooms dosahuje diváckého efektu především tím, že nabádá k důkladnému pohledu do vlastního nitra. Což kdybychom se dostali do podobného „zásvětí“ jako postavy z filmu? Viděli bychom tam taky nikam nevedoucí chodby a nehnutě vyhlížející hromady nepořádku, které děsí především tím, že zdánlivě nemají zhola žádný účel a prostě jen jsou? Jako tíživé memento našich vlastních životních selhání a omylů a proher.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

KVÍZ: Vyhrajte týden na plachetnici. Otestujte se v kvízu filmu Pět švestek od Jana Svěráka

Soutěž
Soutěž k filmu Pět švestek

Režisér Jan Svěrák přišel s novým filmem Pět švestek, který vstoupil do kin 28. května 2026. Hravá i dojemná komedie vypráví o pěti přátelích, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních...

vydáno 29. května 2026

Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Píseň o kočce ze Záběhlic utkvěla v paměti širokému publiku ve spojení se...

Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Proslula nezaměnitelným hlubokým hlasem, kterým do filmu Smrt černého krále nazpívala píseň Kočka ze Záběhlic.

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:57

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

28. května 2026  15:30

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

28. května 2026

Honza Hraběta sám sebe tituloval „zadní herec“, vzpomíná Zdeněk Svěrák

Premium
Jan Hraběta

Na zesnulého Jana Hrabětu, milovníky Divadla Járy Cimrmana ctěného mimo jiné za role Bedřicha v Aktu, hostinského v Hospodě Na Mýtince nebo vrchní světnicové Králové, vzpomíná Zdeněk Svěrák jako na...

28. května 2026  13:14

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

28. května 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Nejistota slovenské Pohody. Festival někomu politicky překáží, zní z Trenčína

Scissor Sisters na festivalu Pohoda

Přední slovenský multižánrový festival Pohoda nemá jistotu, že bude moci v příštích letech pokračovat na letišti v Trenčíně. Ministr obrany Robert Kaliňák to zdůvodnil rozšiřováním aktivit místních...

28. května 2026  10:14

RECENZE: Svěrákova druhá Jízda? Pět švestek pobaví, ale nepřekvapí

60 % Premium
Hrdinové filmu Pět švestek

Přísloví praví, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ale když totéž dělají tři, čtyři, deset filmařů, pak se nutně připravují o tajemství a vystavují srovnání. Což je případ autorské novinky...

28. května 2026

RECENZE: Tři dekády „v hajzlu“? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti

Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10

Přesná generační výpověď se vyklubala ze zdánlivě nenápadné novinky pražského Divadla X10. To od podzimu uvádí Demonstranty, autorský kus dějově rámovaný tuzemskými demonstracemi z let 1989, 2000 a...

28. května 2026  8:10

Prachař, Pavelka či Barešová obsadí Stavovské divadlo s Večerem tříkrálovým

Vladimír Javorský a Denisa Barešová v inscenaci Národního divadla Večer...

Příběh plný lásky, písní a převleků Večer tříkrálový opráší pod režisérskou taktovkou Jana Nebeského soubor Národního divadla. Komedii, u níž se herci tvůrci shodují jako na nadčasové, uvede soubor...

27. května 2026  15:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do Zlína jedou Petr Kostka, Malíček ze Hry o trůny i čerstvě stoletý Hurvínek

Aidan Gillen jako Malíček a Sophie Turnerová jako Sansa. Záběr ze sedmé série...

Sto let od narození Miloše Macourka i loutkového Hurvínka oslaví 66. ročník Zlín Film Festivalu, který se koná od 28. května do 3. června. Čestné Zlaté střevíčky převezmou herec Petr Kostka a Petr...

27. května 2026  15:02

Mají mě za literární ombudsmanku, abych vyprávěla i jejich příběh, říká Klabouchová

Premium
Spisovatelka Petra Klabouchová. Knihy začala psát už v mládí, ovšem českého...

Knihy začala psát Petra Klabouchová už v mládí, ovšem českého čtenáře ne a ne zaujmout. Zlom přišel s návštěvou Švédska a knihou Prameny Vltavy. Dnes už patří k zavedeným autorkám. Nedávno jí vyšel...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.