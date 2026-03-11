Babička je rázná, výrazně ovlivnila naše vztahy, shodují se vnoučata Livie Klausové

Sám její manžel ji popsal jako silně rodinný typ. „Řekl bych, že pro ni je rodina nade vše,“ říká ve filmu Václav Klaus. Po jeho boku stála, když byl premiérem i prezidentem.
Její vnoučata mluví o bývalé první dámě a diplomatce hlavně jako o babičce. A shodnou se, že uměla rodinu stmelit. „Spojila nás, všechna její vnoučata jsou kamarádi,“ tvrdí už dávno dospělý vnuk Vojtěch.
Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených
Na rodinu si vždy našla čas. „Byla to pro ni hodnota, kterou držela a snažila se ji neupozadit kvůli něčemu jinému,“ vyzdvihuje další z vnuků, Robert Klaus. A také dodává, že právě ona má na dobrých vztazích v rodině obrovskou zásluhu.
Stmelující generál
Nejraději to vnoučata měla na chalupě Klausových v jižních Čechách. „Nejlepší je ráno, když se všichni probudí a jdeme na snídani. V troubě se pečou rohlíky a to je nejlepší snídaně na světě,“ vypráví vnučka Veronika.
OBRAZEM: Livia Klausová slavila narozeniny obklopena vnoučaty
K babičce Livii na chalupu jezdí rádi dodnes, i když nejde o místo, kde by si jen mohli lehnout a nic nedělat. „Vždycky tam byla nějaká práce na zahradě, se kterou jsme pomáhali,“ doplňuje vnuk Robert, který se smíchem dodává, že z jeho dvou babiček je Livie ta přísnější.
„Babička je přísná, je to generál,“ uzavřel Robert a dodal, že vždy měla vše pečlivě naplánované. Zakládala si však prý i na důsledném poledním klidu. Vnoučat má Livie Klausová od svých dvou synů celkem deset, od loňského prosince je navíc prababičkou.
Televizní dokument pro velké plátno
Hodinu a čtvrt trvající dokument měl být původně projektem pro televizi CNN Prima News, přesun na velké plátno přišel až o něco později. Ujal se jej režisér Adrian Stojkov, který má na kontě už životopisný dokument o Jiřině Švorcové nebo pořad Česko hledá prezidenta s Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem v roce 2018. Začínal jako režisér reality show VyVolení.
Život Livie Klausové ovlivnil pobyt v dětském domově i smrt otce
Ambicí dokumentu je představit Livii Klausovou jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí a zmapovat kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého manžela. Scénář pochází od trojice novinářů z CNN Prima News – Václava Janaty, Jakuba Kvasničky a Josefa Mádle.
Kromě manželů Klausových a vnoučat se v dokumentu objeví také bývalá manželka exprezidenta Václava Havla a někdejší první dáma Dagmar Havlová, diplomat Rudolf Jindrák či ředitelka Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Kamila Kryštofová a manažerka fondu Romana Rašovská. O životě diplomatky promluví i někdejší hradní protokolář Jindřich Forejt, ekonom Jindřich Weigl nebo již zesnulý kardinál Dominik Duka.