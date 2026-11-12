Pořad, který vzniká ve studiu brněnské televizní pobočky, přilákal k soutěžním pultíkům za bezmála tři dekády tisíce zájemců. Vědomostní soutěž se na České televizi vysílá od 2. ledna roku 1997. Za téměř třicet let obohatila nesčetné množství diváků o cenné vědomosti a úspěšné soutěžící také o věcné ceny a peněžité odměny.
Zájem o AZ kvíz, který od svého vzniku střídavě moderují Eva Machourková a Aleš Zbořil, je i v dnešní době natolik markantní, že aktuální čekací doba od přihlášení účastníka do jeho pozvání do studia je 6 až 7 let. ČT se proto rozhodla k razantnímu kroku.
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„Brněnské studio České televize zastavilo přihlášky, současní zájemci přijdou na řadu po roce 2030,“ uvedl na Radě ČT šéf brněnského studia Petr Albrecht.
V nedávném rozhovoru iDNES.cz sám Zbořil potvrdil, že pomyslná fronta zájemců je téměř nekonečná a jen těžko by dohlédl na její konec. „Nedá se to spočítat úplně přesně, ale dejme tomu za rok ‚spotřebujeme‘ 300 až 350 soutěžících. Je to tím, že u nás někdo postoupí jednou, ale třeba i pětkrát. A když se dělaly sportovní speciály o fotbale, během týdne se přihlásila tisícovka lidí,“ nechal se slyšet moderátor.
Divácky žádaný pořad, který patří ke stálicím prvního programu, zaznamenal za dlouhá léta vysílání krátkodobé modifikace, jako byly AZ-kvíz Junior, Speciál nebo ArtZóna kvíz, kterého se účastnili známé tváře ze zábavního průmyslu. Objevila se zde například hudebnice Mucha, komička Adéla Elbel, raper James Cole, bratři Bendigové, Ventolin nebo frontman kapely Midi lidi Petr Marek.
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Aby došel soutěžící až k bankomatu, kde se pokouší získat finanční odměnu, musí nejdříve vítězně projít přes dvě kola soutěže. Zde musí pomocí správných odpovědí, někdy také i štěstí, spojit tři strany trojúhelníku. V historii pořadu se však našly i případy, kdy se k vítězství nedostane účastník pomocí vědomostí a – slavnými slovy soutěžící paní Jarmily – si výhru „vymačká“.