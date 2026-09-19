Příběh Avengers: Endgame, zákulisně přezdívaný prostě Avengers 4, utržil v kinech celosvětově skoro 2,8 miliardy; nestačil jedině na Avatara. Zjevně jej tehdy viděli všichni, kdo po tom prahli, tak proč by se na něj měli komiksoví nadšenci vypravit znovu?
Studio Marvel naznačilo, že návrat označovaný podtitulem Encore neboli přídavek bude obsahovat asi čtyři minuty záběrů, které v původní verzi z roku 2019 chyběly a jež doplní ještě exkluzivní ukázka z chystané novinky Doomsday, která naznačí, jakým způsobem se oba díly propojí.
Je pravda, že divák, který mezi vyložené komiksové znalce nepatří, může propadnout nejistotě, neřkuli zmatku.