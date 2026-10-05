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Přidali čtyři minuty a sytější barvy. Jak se přikrmuje komiksová vlna Avengers
Příběh Avengers: Endgame při svém prvním uvedení utržil v kinech celosvětově skoro 2,8 miliardy dolarů a nestačil tak jedině na Avatara, který utržil celosvětově 2,923 miliardy dolarů. Jeho nové uvedení s podtitulem Encore ale o kousek překonalo dosavadní rekord a s tržbami ve výši 2,925 miliardy dolarů se dostalo na jedničku historického žebříčku.
Avatar byl od roku 2009 nejúspěšnějším filmem všech dob a zdálo se, že ho nic nemůže porazit, až po deseti letech přišel film Avengers: Endgame. V roce 2022 se ale první Avatar vrátil do kin spolu s druhým filmem série Avatar: The Way of Water a Avengers klesli na druhou příčku. Teď ale superhrdinové opět zvítězili a převzali žezlo. Navíc v krasojízdě nekončí. Encore má navnadit diváky na pokračování superhrdinské ságy, snímek Avengers: Doomsday, který ohlásil premiéru na předvánoční týden.
Přetahovanou mezi Avengers a Avatarem sleduje s potěšením studio Disney, které nyní vlastní jak Marvel, tak společnost 20th Century Fox, která uvedla Avatar.
Disney má díky svým akvizicím na kontě sedm z deseti nejvýdělečnějších filmů všech dob. A to má filmový hit tohoto roku teprve přijít. Avengers: Doomsday bude už 39. díl filmové série Marvel Cinematic Universe a k režii se vrátili Anthony a Joe Russoovi. Vrátí se v něm i oblíbený představitel Iron Mana Robert Downey Jr., ovšem tentokrát v roli padoucha Victora von Dooma, jenž umí měnit prostor, čas i dimenze a zosobňuje úhlavního nepřítele Spider-Mana.
Nejvýdělečnější filmy všech dob
1. Avengers: Endgame
2. Avatar
3. Spider-Man: Zbrusu nový den
4. Avatar: The Way of Water
5. Titanic