Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Avengers už zase překonali Avatara. Film Endgame je nejvýdělečnějším vůbec

Autor:
  12:09
Avengers: Endgame je v kinech

Avengers: Endgame je v kinech | foto: Youtube Ocko.tv

Překvapení na Comic-Conu 2024 v San Diegu, na pódiu Marvel Studios Panel bylo...
AVENGERS: ENDGAME (2019)
Záběr ze snímku Avengers: Endgame
Záběr ze snímku Avengers: Endgame
23 fotografií
Vrátit do kin po sedmi letech někdejší druhý nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame s podtitulem Encore byl dobrý tah. Superhrdinský tým se už léta přetahuje s modrými Pandořany o první příčku v žebříčku nejvýdělečnějších filmů a Encore nalákal na přidané záběry tolik fanoušků, že se dostal na jedničku.

Přidali čtyři minuty a sytější barvy. Jak se přikrmuje komiksová vlna Avengers

Příběh Avengers: Endgame při svém prvním uvedení utržil v kinech celosvětově skoro 2,8 miliardy dolarů a nestačil tak jedině na Avatara, který utržil celosvětově 2,923 miliardy dolarů. Jeho nové uvedení s podtitulem Encore ale o kousek překonalo dosavadní rekord a s tržbami ve výši 2,925 miliardy dolarů se dostalo na jedničku historického žebříčku.

Máte raději sérii s Avengers nebo s Avatarem?

celkem hlasů: 17

Avatar byl od roku 2009 nejúspěšnějším filmem všech dob a zdálo se, že ho nic nemůže porazit, až po deseti letech přišel film Avengers: Endgame. V roce 2022 se ale první Avatar vrátil do kin spolu s druhým filmem série Avatar: The Way of Water a Avengers klesli na druhou příčku. Teď ale superhrdinové opět zvítězili a převzali žezlo. Navíc v krasojízdě nekončí. Encore má navnadit diváky na pokračování superhrdinské ságy, snímek Avengers: Doomsday, který ohlásil premiéru na předvánoční týden.

Překvapení na Comic-Conu 2024 v San Diegu, na pódiu Marvel Studios Panel bylo doslova odhaleno, že Robert Downey Jr. se vrátí v plánovaných nových Avengers jako padouch Doktor Doom. Pro fanoušky jistě skvělá zpráva a o to zajímavější, když v posledních Avengers: Endgame jako Iron Man zemřel.
AVENGERS: ENDGAME (2019)
Záběr ze snímku Avengers: Endgame
Záběr ze snímku Avengers: Endgame
23 fotografií

Přetahovanou mezi Avengers a Avatarem sleduje s potěšením studio Disney, které nyní vlastní jak Marvel, tak společnost 20th Century Fox, která uvedla Avatar.

Disney má díky svým akvizicím na kontě sedm z deseti nejvýdělečnějších filmů všech dob. A to má filmový hit tohoto roku teprve přijít. Avengers: Doomsday bude už 39. díl filmové série Marvel Cinematic Universe a k režii se vrátili Anthony a Joe Russoovi. Vrátí se v něm i oblíbený představitel Iron Mana Robert Downey Jr., ovšem tentokrát v roli padoucha Victora von Dooma, jenž umí měnit prostor, čas i dimenze a zosobňuje úhlavního nepřítele Spider-Mana.

Nejvýdělečnější filmy všech dob

1. Avengers: Endgame

2. Avatar

3. Spider-Man: Zbrusu nový den

4. Avatar: The Way of Water

5. Titanic

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem...

Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Elijah Wood je opět Frodem. Pán prstenů: Hon na Gluma představil první snímky

Elijah Wood jako Frodo Pytlík ve filmu Pán prstenů: Hon na Gluma

Elijah Wood se v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma, vrátí ke své patrně nejslavnější roli hobita Froda Pytlíka. Studio Warner Bros uveřejnilo první snímky z natáčení v Hobitíně v režii...

Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...

Avengers už zase překonali Avatara. Film Endgame je nejvýdělečnějším vůbec

Avengers: Endgame je v kinech

Vrátit do kin po sedmi letech někdejší druhý nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame s podtitulem Encore byl dobrý tah. Superhrdinský tým se už léta přetahuje s modrými Pandořany o první...

5. října 2026  12:09

Kdo si před kamerou zahrál Václava Havla? A kde se objevil on sám? Podívejte se

Z filmu Havel (2019)

Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny si připomínáme, byl muž mnoha profesí. Politik, prezident, dramatik, publicista, disident a také režisér. Jakožto význačná osobnost se objevil v několika...

5. října 2026  10:01

Herec je námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve. Ivan Lupták o psaní i rolích

Ivan Lupták, známý hlavně díky roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2

Na otázky odpovídal Ivan Lupták klidným osobitým hlasem, který občas zabarvil vtipnějším tónem, nebo naopak dramatičtějším přednesem, až jsem si chvílemi připadala, že zrovna poslouchám audioknihu,...

5. října 2026  8:30

Co pohoršuje, to přitahuje. Romány ze světa bohatých Jackie Collinsové šly na dračku

Premium
Britská herečka Joan Collinsová se sestrou Jackie Collinsovou, bestsellerovou...

Napsala celkem dvaatřicet titulů a všechny se dostaly do žebříčku bestsellerů The New York Times. Život britské spisovatelky Jackie Collinsové by však na knihu vydal sám o sobě. Prošla si skandály,...

4. října 2026

Festival Sportfilm zná vítěze, hlavní cenu získal snímek o tragédii na stadionu

Jednu z festivalových cen předala olympijská vítězka Zuzana Maděrová.

Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec zná vítěze svého 29. ročníku. Hlavní cenu získalo belgicko-nizozemsko-německé drama Heysel 85 režisérky Teodory Any Mihai.

4. října 2026  18:31

Natálie Tichánková vystoupala na muzikálový Olymp. Získala Thálii za Evitu

Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...

Na muzikálový Olymp vystoupala herečka a zpěvačka Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc. Ta v sobotu večer proměnila nominaci a získala Cenu Thálie v kategorii Muzikál za roli Evy María...

4. října 2026  12:53,  aktualizováno  14:29

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

4. října 2026  12:47

Tak pozítří u nás! řekl mi František Němec. Větší trému Milan Hein nikdy nezažil

Premium
Cenu Thálie za šíření divadelního umění získal Milan Hein. Cenu předal herec...

Patrně největší trému svého života zažil podle svých slov v sobotu večer Milan Hein. Ostřílený herec, zkušený řečník, moderátor, ředitel úspěšného Divadla Ungelt a čerstvý osmdesátník totiž vstoupil...

4. října 2026

GLOSA: Jak Thálie srdnatě politikařily a kdo jim nakonec vzal vítr z plachet

Premium
Petr Nárožný získal cenu za celoživotní mistrovství v činohře v mužské...

Rozhodně existují divácky přitažlivější pořady než udílení divadelních cen Thálie, nicméně jejich 33. ročník zažil přinejmenším jednu chvilku, která by se mohla zapsat do kronik. Totiž okamžik, kdy...

4. října 2026

O koni, který dostal Thálii. Majer zahájil děkovnou řeč v Národním divadle vtipem

Cenu v kategorii činohra, mužský výkon získal Stanislav Majer. Cenu mu předala...

„Kůň přebírá Cenu Thálie a říká si: Ještě že jsem šel na tu koňzervatoř.“ Stanislav Majer se naplněnému Národnímu divadlu i divákům u obrazovek nejprve omluvil za svůj „dementní koníček vymýšlet a...

4. října 2026  9:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Thálie mají Majer, Margita, Kožená či Nárožný. Dorazili i Spejbl s Hurvínkem

Cenu v kategorii loutkové divadlo získala Diana Čičmanová. (3. října 2026)

V historické budově Národního divadla se v sobotu večer uskutečnil 33. ročník slavnostního udílení divadelních Cen Thálie. Průvodcem byl filmový, televizní a divadelní herec Martin Myšička. Ceny si...

3. října 2026  12:41,  aktualizováno  22:15

Strávit s něčím třicet let je dost šílené, přemýšlí Jan Čechtický z Ohm Square

Premium
Kapela Ohm Square

Elektronická formace Ohm Square, jíž tvoří dvojice Jan Čechtický a zpěvačka Charlotte Fairman, si připomíná třicet let od založení. V rámci oslav chystá EP s novým materiálem a na listopad připravuje...

3. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.