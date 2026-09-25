Marvel věští další hit. Svět už pomalu šílí z Avengers: Doomsday a zjevně má proč

Prvním z ukazatelů je fakt, že již nyní snímek překročil v předprodejích hranici 50 milionů dolarů. Jedním z aspektů tohoto fenoménu je ohromná fanouškovská základna MCU, ale i skutečnost, že společnost Disney pro film zavedla vlastní certifikaci velkoformátových kin Infinity Vision.
O čem je řeč? Společnost Disney se rozhodla, že své filmy bude premiérově vysílat pouze v sálech s touto certifikací, což znamená, že sály splňují přísné standardy společnosti Disney, nabízejí velké plátno (minimálně 14 metrů široké), vysoce kvalitní laserovou projekci a prémiový zvuk. Disney tak reaguje na konkurenci, která čím dál častěji sází na IMAX.
Osvědčený tým a návrat legend
Ačkoli na komiksovky z dílny MCU již řada fanoušků zanevřela, Doomsday má důvěru díky návratu bratrů Joea a Anthonyho Russových, kteří se vrací na post režisérů. Mnoho fanoušků také potěšila informace, že hudební doprovod k snímku složil Alan Silvestri. Ale největším kalibrem, kterým se Avengers: Doomsday pyšní, je návrat Roberta Downeyho Jr. v úloze jednoho z nejvýznamnějších a nejnebezpečnějších záporáků komiksového světa Victora von Dooma alias Doctora Dooma. Vidět naživo přeměnu nejikoničtějšího hrdiny celého MCU, kterým všechno odstartovalo, v padoucha, se zkrátka musí vidět.
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Jaké postavy a herci se vrací?
Oficiální synopse láká na osudový střet hrdinů ze tří různých vesmírů, čemuž odpovídá i rozsáhlé obsazení, ve kterém se mísí nová generace superhrdinů MCU s klasickými hvězdami. Své role si tak zopakují Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Sebastian Stan (Winter Soldier), Paul Rudd (Ant-Man) či Simu Liu (Shang-Chi).
Podle vydaných trailerů by ale neměli chybět ani Chris Evans (Steve Rogers) a Tom Hiddleston (Loki). Vůbec poprvé v Avengers uvidíme kompletní novou sestavu Fantastické čtyřky – Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) a Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm). Na scénu by se měly dostat i známé tváře mutantů z X-Menů, potvrzeni jsou Patrick Stewart (Professor X), Kelsey Grammer (Beast) nebo Ian McKellen (Magneto). Chybět by ale neměli ani Florence Pughová (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent) a David Harbour (Red Guardian).
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Avengers: Doomsday v kinech odstartují 18. prosince s tím, že by na ně měly navazovat Avengers: Secret Wars, jejichž premiéra je v plánu na prosinec 2027. Jelikož si příběh bude hrát s konceptem multivesmírů, s nimiž pracovaly již předešlé snímky od Doctora Strange v mnohovesmíru šílenství, objevuje se i ohromné množství teorií, kterých dalších hrdinů z MCU bychom se mohli dočkat. I to může být jedním z faktorů úspěšného předprodeje, diváci jsou zkrátka zvědaví, jak se Marvelu podaří nový příběh našroubovat na stávající universum a koho dokážou smysluplně a originálně zapojit, oživit nebo zda se konečně dočká i odmítaný Deadpool.
Než Avengers: Doomsday dorazí do kina, můžete si čekání ukrátit připomenutím všech důležitých událostí z předešlých snímků. Jak se na ně podívat ve správném pořadí, vám prozradí článek na stránkách Kinoboxu.