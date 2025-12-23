Ikonický záporák v novém podání s novorozenětem v náručí. Avengers se vrací

Autor:
  17:14
Studio Marvel šokovalo fanoušky prvním teaserem na chystaný film Avengers: Doomsday, který oficiálně potvrzuje nečekaný návrat Chrise Evanse do role Steva Rogerse. Snímek, jehož premiéra v kinech je naplánována na prosinec 2026, slibuje zásadní posun v rámci aktuální ságy o multivesmíru a představí ikonického záporáka v novém podání.

První ukázky filmu byly exkluzivně promítány v kinech před snímkem Avatar: Oheň a popel a následně se 23. prosince objevily online. Největší diskuzi vyvolal záběr na Steva Rogerse, ztvárněného Chrisem Evansem, který v teaseru drží v náručí novorozené dítě. Evans přitom ještě v červnu 2024 v rozhovorech tvrdil, že se k Avengers nevrací a že mu bude líto, že u této party bude chybět.

Marvel zveřejnil teaser k novému pokračování Avengers i s datem premiéry
Chris Evans v Torontu (6. září 2025)
Elizabeth Olsenová, Aaron Taylor-Johnson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johanssonová a Jeremy Renner ve filmu Avengers: Age of Ultron (2015)
Záběr ze snímku Avengers: Endgame
11 fotografií

Dalším klíčovým lákadlem je obsazení Roberta Downeyho Jr., který se do světa Marvelu vrací v roli hlavního záporáka Doctora Dooma. Zatímco předchozí éra patřila Thanosovi, nová kapitola s názvem Multiverse Saga se soustředí právě na Dooma, kterého Downey popsal jako komplikovanou postavu. Herec své nové angažmá odhalil na Comic-Conu v San Diegu, kde předstoupil před diváky v Doomově stříbrné masce.

Z drogového dna na vrchol. Potížistu Roberta Downeyho Jr. změnila manželka

Film bude sloužit jako masivní setkání hrdinů napříč různými týmy. Potvrzena byla účast Fantastické čtyřky (Pedro Pascal, Vanessa Kirby) a skupiny Thunderbolts (Florence Pugh, Sebastian Stan). Kromě stálic, jako jsou Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man) nebo Tom Hiddleston (Loki), se diváci mohou těšit také na příchod X-Menů, přičemž svou účast v projektu potvrdili i veteráni Patrick Stewart a Ian McKellen

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

Ikonický záporák v novém podání s novorozenětem v náručí. Avengers se vrací

Marvel zveřejnil teaser k novému pokračování Avengers i s datem premiéry

Studio Marvel šokovalo fanoušky prvním teaserem na chystaný film Avengers: Doomsday, který oficiálně potvrzuje nečekaný návrat Chrise Evanse do role Steva Rogerse. Snímek, jehož premiéra v kinech je...

23. prosince 2025  17:14

Záhada, co není záhadou a Hes v nebezpečí. Jak se natáčela nová vánoční pohádka

Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Na tomhle zámku straší. Ale psst, je to jenom jako. Nebo snad ne? Ve štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku budou vynalézavá princezna Elvíra a nebojácný princ Armin čelit záhadným silám.

23. prosince 2025

Pásli ovce v Alaši. Svatým Mikulášem zněly upravené koledy Varhana Orchestroviče

Snímek z 33. vánočního koncertu Varhana Orchestroviče Bauera v kostele Svatého...

Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se ke svému 33. vánočnímu koncertu vrátil do barokního kostela sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde se tradice potkala s nápadem. S...

23. prosince 2025  13:40

Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Banksyho dílo u věže Centre Point v Londýně. (22. prosince 2025)

V centru Londýna se objevily dvě nové pouliční malby. Později se k nim přihlásil dobře známý umělec Banksy. Díla jsou identická, obě zobrazují dvě ležící děti. Experti a Banksyho fanoušci se shodují,...

23. prosince 2025  13:28

Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie.

V říjnu se to stalo, v listopadu už měl dokument premiéru. Pod názvem Loupež v Louvru minutu po minutě vytvořil Discovery Channel podrobnou rekonstrukci případu. Její cestu na streamovacích...

23. prosince 2025  12:33

Jak vypadají televizní Vánoce ve světě? Velká soutěžní show i klasika Sám doma

Premium
Americká komedie Sám doma

Zatímco z tuzemského svátečního televizního programu by asi kdekdo mohl složit maturitní zkoušku i uprostřed noci, o zahraničních programových tradicích se toho zase tolik neví. Snad s výjimkou...

23. prosince 2025

Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...

23. prosince 2025

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

22. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  17:05

Nejfrancouzštější česká komedie? Plesl a Babčáková se vrací v Přání k narozeninám

Plakát k filmu Přání k narozeninám, komedie má do kin vstoupí 12. března 2026...

Tvůrci snímků Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám se vrací do kin s dalším pokračováním. Novinka s podtitulem Křtiny představí rodinu Líby a Arnošta v další nezvladatelné situaci. První teaser...

22. prosince 2025  16:02

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy...

22. prosince 2025  11:38

10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Pavel Kříž ve filmu Vánoční příběh (2021)

Sledujte filmy, seriály i olympijské přenosy bez omezení. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium teď získáte tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma. Zábava na celé zimní večery je...

22. prosince 2025  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.