Ikonický záporák v novém podání s novorozenětem v náručí. Avengers se vrací

První ukázky filmu byly exkluzivně promítány v kinech před snímkem Avatar: Oheň a popel a následně se 23. prosince objevily online. Největší diskuzi vyvolal záběr na Steva Rogerse, ztvárněného Chrisem Evansem, který v teaseru drží v náručí novorozené dítě. Evans přitom ještě v červnu 2024 v rozhovorech tvrdil, že se k Avengers nevrací a že mu bude líto, že u této party bude chybět.
Dalším klíčovým lákadlem je obsazení Roberta Downeyho Jr., který se do světa Marvelu vrací v roli hlavního záporáka Doctora Dooma. Zatímco předchozí éra patřila Thanosovi, nová kapitola s názvem Multiverse Saga se soustředí právě na Dooma, kterého Downey popsal jako komplikovanou postavu. Herec své nové angažmá odhalil na Comic-Conu v San Diegu, kde předstoupil před diváky v Doomově stříbrné masce.
Film bude sloužit jako masivní setkání hrdinů napříč různými týmy. Potvrzena byla účast Fantastické čtyřky (Pedro Pascal, Vanessa Kirby) a skupiny Thunderbolts (Florence Pugh, Sebastian Stan). Kromě stálic, jako jsou Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man) nebo Tom Hiddleston (Loki), se diváci mohou těšit také na příchod X-Menů, přičemž svou účast v projektu potvrdili i veteráni Patrick Stewart a Ian McKellen