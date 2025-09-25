Emocionální nálož. Velkofilm Avatar: Oheň a popel představuje nový trailer

Ve filmu Avatar: Oheň a popel zavede James Cameron diváky zpět na Pandoru v novém strhujícím dobrodružství s Jakeem Sullym (Sam Worthington), bývalým mariňákem a novým vůdcem Na’vi, válečnicí Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) a Sullyho rodinou.
V rozhovoru pro magazín Variety režisér prozradil, že třetí díl bude mít ještě delší stopáž než tři a čtvrt hodiny dlouhá dvojka. Řekl také, že diváci tentokrát uvidí odlišnou Pandoru než v předchozích dvou filmech.
„Je to bláznivé dobrodružství a pastva pro oči, ale také vysoká emocionální nálož, větší než kdykoli předtím. Vydáváme se na opravdu náročnou cestu všech postav, které znáte a milujete,“ prohlásil během prezentace na veletrhu D23.
O silné emoce by neměla být nouze, režisérova manželka prý po zhlédnutí filmu čtyři hodiny plakala a nebyla schopna na třetí Avatar racionálně reagovat a okomentovat ho.