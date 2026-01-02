„Nejsem si jistý, jestli bude série pokračovat i po třetím filmu, ale pevně doufám, že ano,“ řekl James Cameron v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly. „Ale pokud z nějakého důvodu nebudeme moci natočit čtvrtý a pátý díl, uspořádáme tiskovou konferenci a řeknu vám, co jsme měli v plánu,“ dodal režisér.
Další možností je podle tvůrce veleúspěšných filmů jako Terminátor 2: Den zúčtování nebo Titanic převést scénáře dalších filmů ze světa Pandory do knih. „Postavy a jejich zázemí jsme propracovali do nejmenších detailů a rád bych případně přišel s něčím, co by kulturu a prostředí tohoto světa zachovalo.“
RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny
V rozhovoru pro magazín Variety na otázku ohledně čtvrtého Avatara Cameron odpověděl, že nejdříve musí vydělat nějaké peníze třetím Avatarem. „Pokaždé, když jdeme do světa s filmovým Avatarem, musíme znovu dokazovat, že tenhle šílený obchodní model funguje. Svět se změnil, všichni víme, jak na tom teď kinematografie je. Ale úspěchy druhé Čarodějky a Zootropolis 2 dávají naději, že se to snad zlepší. Uvidíme,“ prohlásil ještě.
Vše nicméně nasvědčuje tomu, že se minimálně čtvrtého dílu v kinech dočkáme. K dni napsání těchto řádků zaznamenával Avatar: Oheň a popel tržby kolem 860 milionů dolarů a dá se předpokládat, že miliardová hranice padne. Je tedy pravda, že trojka zatím za svými staršími bratříčky poněkud zaostává (první film vydělal necelé tři miliardy, druhý dvoumiliardovou laťku přeskočil o zhruba 343 milionů dolarů), nicméně o propadáku se rozhodně hovořit nedá.
Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané
Třetí díl pomyslně uzavřel jednu etapu a je celkem jasné, že případná pokračování by se měla vydat novým směrem, aby se Avatar nezacyklil sám v sobě. Zesnulý producent Jon Landau v roce 2022 serveru Gizmodo prozradil, že v pátém díle by se Na’vi měly podívat na Zemi.
V témže roce sám James Cameron prohlásil, že režírování této série je velmi vyčerpávající a připustil, že by počínaje čtvrtým dílem přepustil své místo jinému režisérovi a další filmy dohlížel už jen z pozice autora a producenta. Krátce před uvedením Ohně a popela ale prohlásil, že se cítí při síle a plně připravený na režii dalších příspěvků do ságy.