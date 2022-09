Do kin se vrací Avatar. V nové technické úpravě předznamená druhý díl

Rekordní suma, kterou Avatar od své premiéry v roce 2009 v kinech celosvětově utržil, činí přes 2,8 miliardy dolarů. Teď nejspíš ještě naroste, protože hit Jamese Camerona je zpátky. Proč?

„Avatar se vrací do kin pro diváky, kteří si jej chtějí před novým dílem znovu připomenout, ale také pro ty, kteří jej na plátně doposud vidět nemohli – a takových fanoušků je s ohledem na nastupující mladou generaci celkem hodně,“ vysvětluje distributor Jan Bradáč ze společnosti Falcon.

„Film je digitálně remasterovaný a k dispozici bude především ve 3D formátu. Nicméně kina jej budou podle zájmu diváků uvádět i ve 2D,“ doplňuje Bradáč k celosvětové obnovené premiéře, která má však omezenou dobu trvání.

„Dobu nasazení Avatara zatím neumíme odhadnout, bude hodně záležet na aktuální poptávce publika. Avšak maraton projekcí spolu s premiérou nového pokračování nepředpokládáme,“ naznačuje Bradáč, že opakovaný návrat prvního dílu zatím není v plánu. Vše se koncem roku soustředí na Avatar 2 který do Česka dorazí 15. prosince.

Původní Avatar, v němž se potkali Sam Worthington, Zoe Saldana či Sigourney Weaverová, získal devět nominací na Oscara, ve vítěznou sošku však proměnil jen tři, za kameru, výpravu a vizuální efekty.

S podobným typem podívané se počítá také v případě druhého dílu, který nese podtitul The Way of Water (Cesta vody) a má se odehrávat z velké části pod vodou. Ostatně už během natáčení se zejména herečky navzájem trumfovaly, která z nich po náročném potápěčském tréninku vydržela pod hladinou nejdéle.

Pokračování se zdrželo z několika důvodů, jednak kvůli zemětřesení v japonských vodách, jednak kvůli režisérově plánu, že natočí rovnou několik dílů. Avatar 3 přijde do kin v roce 2024, čtvrtý film v roce 2026 a pátý roku 2028. Celkový rozpočet výroby se tak vyšplhal přes miliardu dolarů.

Další náklady si vyžádá i propagace, kterou už Cameron zahájil. Při veřejné prezentaci studia 20th Century dostali fanoušci 3D brýle a stali se prvními diváky malé ochutnávky z filmu Avatar 2.

V pěti ukázkách se objevila třeba Weaverová, která vedle své původní postavy hraje též její dceru, Worthington, jenž svou rodinu připravuje na hledání náhradního domova, kde se potkají s jiným kmenem, ale také potemnělá bojová scéna se sekerami a šípy, která svou brutalitou některé přítomné šokovala.

Cameron pozdravil fanoušky na dálku z Nového Zélandu, kde svůj projekt právě dokončuje. Kvůli rozsahu rozdělil veškerá pokračování mezi čtyřčlenný scenáristický tým, který tvoří Rick Jaffa, Amanda Silverová, Josh Friedman a Shane Salerno. Ovšem postupoval netradičně.

„Scházeli jsme se po sedm měsíců a společně jsme vykreslili každou scénu v každém ze čtyř filmů. Ale až do posledního dne jsem nikomu nepřidělil konkrétní díl, na kterém bude pracovat. Věděl jsem, že kdybych jim rozdělil scénáře předem, naladili by se na vlastní strunu,“ prozradil režisér.