Tříhodinový spořič obrazovky. Zahraniční recenze třetího Avatara příliš nešetří

Třetí díl ságy Avatar s podtitulem Oheň a popel vstoupil do kin s obrovskými očekáváními. James Cameron se znovu vrátil na planetu Pandora, kde nám tentokrát sliboval temnější kapitolu příběhu, nový klan Na’vi i další a větší technologický posun. Zahraniční kritici se však shodli, že kouzlo prvního filmu se znovu vyvolat nepodařilo.
|
Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané
Nejostřejší bylo v hodnocení britské BBC. Podle její recenze působil třetí Avatar jako „relikvie dávné éry“, zatímco první díl byl kdysi vnímán jako vzrušující pohled do budoucnosti kinematografie.
„Jedná se o téměř tříhodinový spořič obrazovky, který je plný rozvleklého děje, nemotorných dialogů a new age spirituality. Jsme daleko od úžasnosti prvního filmu,“ napsala BBC a dodala, že je až děsivé, že Cameron má v plánu ještě další dvě pokračování. „Nejnovější sci-fi dobrodružství v této sérii je nejdelší a zatím nejhorší,“ píše kritik Nicholas Barber.
Ani další britské médium nebylo příliš shovívavé. The Guardian označil Avatara za obrovskou, ale vnitřně prázdnou podívanou, která si jela svou cestou bez ohledu na výtky: „Avatar je kolosálně odolný vůči kritice.“
Podle listu byl právě svět Pandory klíčem k úspěchu celé série, v aktuální podobě však připomínal spíš technickou demonstraci než živý film. „Když se na plátně objevily skutečné lidské tváře, působily místy cize, jako by byly do filmu dány skrze Photoshop.“
Podobně zdrženlivý byl i americký týdeník Time. Cameronova technologie podle deníku vytvářela obrazy, které byly zároveň oslnivé i zvláštně ploché. Zatímco pro část diváků mohl být tento vizuální efekt stále fascinující, jiní je už je mohou vnímat jako uspávající. „Avatar býval revoluční. Po třech filmech však série ztratila své kouzlo,“ shrnul recenzent.
O něco smířlivější tón zvolil americký magazín Variety: „Oheň a popel je lepší než druhý díl – odvážnější a kompaktnější – i když už nepůsobí vizuálně tak bezprecedentně jako původní Avatar z roku 2009.“
|
RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny
Magazín připomněl, že hollywoodská „revoluce“ 3D technologií mezitím vyprchala a osud Pandory už nelze tak snadno prožívat s původním nadšením. Přesto film dokázal v některých pasážích stále ohromit, zejména svými detailními a hmatatelnými obrazy přírody.
Film Avatar: Oheň a popel navazuje na děj druhého dílu The Way of Water (Distributor název druhého dílu do češtiny nepřekládal. – pozn. red.) a zaměřuje se na temnější stránku planety Pandora a jejích obyvatel. Cameron tentokrát představuje nový klan Na’vi spojený s ohněm, který má dle jeho narušit dosavadní rozdělení na dobro a zlo. Režisér dlouhodobě zdůrazňuje, že chce ságu posunout k morálně složitějším konfliktům a ukázat, že ani domorodí obyvatelé Pandory nejsou jenom ti hodní.
|
Zásadně bez umělé inteligence. Ohnivý Avatar 3 je tu a sleduje děti ve válce
První Avatar z roku 2009 se stal celosvětovým fenoménem a s tržbami přesahujícími dvě miliardy dolarů změnil způsob, jakým Hollywood přemýšlel o 3D technologii. Druhý díl uvedený v roce 2022 finanční úspěch zopakoval, kriticky však už vzbuzoval rozporuplnější reakce. Třetí kapitola tak potvrdila trend, kdy technická dokonalost stále dominovala, zatímco příběh a emoce podle části kritiků ve filmu jednoduše nejsou nebo se schovávají v pozadí filmu.
James Cameron v současnosti stále plánuje pokračovat. Další dva díly ságy jsou uvedené v harmonogramu studia na následující roky. Zahraniční recenze ale říkají, že pokud se má série vyhnout definitivní únavě materiálu, musí nabídnout víc než jen další vizuálně krásný návrat na Pandoru.