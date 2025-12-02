Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané

V pondělí 1. prosince si v Dolby Theatre v Hollywoodu za účasti hvězdných hostů odbyl slavnostní premiéru očekávaný velkofilm Avatar: Oheň a popel. První ohlasy jsou vesměs nadšené, režisér James Cameron prý ve třetím díle ságy opět posouvá vizuální stránku na novou úroveň.

„Úžasná sága. Odvážná a brilantní v každém ohledu. I v třetím filmu má James Cameron stále co nabídnout a dokáže svému epickému dílu dát silný emocionální dopad. Přesně pro takové filmy byla kina postavena,“ shrnula na sociální síti X své bezprostřední dojmy filmová kritička Courtney Howardová.

Její kolega Sean Tajipour se rovněž na X připojil se slovy, že třetím Avatarem režisér pokračuje v posouvání hranic s každým dalším záběrem. „Možná nejsem největší fanoušek Avatara, ale Oheň a popel potvrzuje, že James Cameron bude vždy přinášet ultimátní filmové spektákly, redefinující, jak má vypadat skutečný blockbuster. Je to odvážné dílo, pohlcující, nezapomenutelné a poháněné čistou ambicí,“ rozplývá se Tajipour.

Cameronova žena už viděla třetího Avatara. Proplakala čtyři hodiny

Filmová producenta a publicistka Perri Nemiroffová soudí, že Avatar: Oheň a led je jako jízda na horské dráze. „Kéž bych měla originálnější formulaci, ale tohle přirovnání je nejvýstižnější. Stále nemůžu uvěřit tomu, jak rychle mě třetí Avatar vtáhl zpět do světa Pandory jak mě děj opět pohltil,“ napsala na síti X.

Okouzlen byl i televizní producent Joseph Decklemeier, na síti X se nadšeně vyznal z toho, že se tři a čtvrt hodiny cítil na Pandoře jako doma a že Avatar: Oheň a popel je „víc než jen film“.

Scenárista a publicista Michael Lee byl ve svém hodnocení malinko zdrženlivější zejména pokud jde o samotný děj: „Příběh by mohl být lepší, ale vizuálně je film velkolepý a posouvá technické hranice neuvěřitelným způsobem,“ míní ve svém postu na síti X.

Ještě méně nadšená byla kritička Kaitlyn Bootová. Poznamenala, že vizuálně jde sice o mistrovské dílo, ale zápletka je podle ní totožná jako v předchozích dvou filmech a některé dialogy z prostředka filmu označila za směšné. Stopáž tří a čtvrt hodiny je pak podle ní vražedná.

Griffin Schiller na síti X pak poznamenal, že Avatar měl být něčím na způsob Star Wars Jamese Camerona, ale stal se spíše jeho Piráty z Karibiku.

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel
Světová premiéra filmu Avatar: Oheň a popel
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel
James Cameron na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel
Na slavnostní premiéru byli kromě štábu a herců přizváni také Billie Eilish a její bratr Finneas, Miley Cyrus, raper Dr. Dre, Arnold Schwarzenegger, zpěvák, skladatel a producent Andrew Wyatt a další.

Film Avatar: Oheň a popel navazuje na snímky Avatar (2009) a Avatar: The Way of Water z roku 2022. Děj zavede diváky zpět na Pandoru, kde se bývalý mariňák Jake Sully, vůdce kmene Na’vi, a bojovnice Na’vi utkají s agresivním kmenem zvaným Popelový lid, který vede ohnivá Varang. V hlavních rolích se představí Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaverová, Stephen Lang nebo Oona Chaplinová.

V českých kinech bude novinka k vidění od 18. prosince.

