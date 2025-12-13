Zásadně bez umělé inteligence. Ohnivý Avatar 3 je tu a sleduje děti ve válce

Ačkoli se Avatar obecně cení především za velkolepou podívanou, Cameron tentokrát slibuje ještě jiný rozměr. „Ano, je to film akční, dobrodružný. Ale může přinést i něco navíc: pomáhá nám totiž zpracovat emoce skrze události z jiného světa,“ tvrdí stvořitel výpravné ságy o někdejším mariňákovi v podání Sama Worthingtona, jeho lásce ze vzdáleného vesmíru, již hraje Zoe Saldana, a jejich potomcích.
„Vyprávíme o dětech ve válce, o rodičích, kteří nechávají své potomky odejít a důvěřují jim, že se budou rozhodovat správně. To je důležitý motiv filmu.“