Cameronova žena už viděla třetího Avatara. Proplakala čtyři hodiny

Třetí díl filmové série Avatar s názvem Fire and Ash (česky Oheň a popel) přinese podle režiséra Jamese Camerona hluboký emocionální zážitek. Cameronova manželka, Suzy Amis Cameronová, která film zhlédla v předstihu, totiž prý plakala celé čtyři hodiny. Do kin by měl film dorazit letos v prosinci.