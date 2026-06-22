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Je libo světelný meč s useknutou rukou Luka Skywalkera? Připravte si miliony

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  9:51
V texaském Dallasu se v červenci uskuteční aukce cenných předmětů z filmů, hudby a dalších oblastí popkultury. Hlavním lákadlem je světelný meč s useknutou rukou Luka Skywalkera z pátého dílu Hvězdných válek, jehož prodejní cena by měla dosáhnout sedmimístné částky. Aukce Hollywood and Entertainment Signature Auction se bude konat mezi 13. a 17. červencem i on-line.
Nejdražší položkou aukce je ruka Luka Skywalkera se světelným mečem. Její...

Nejdražší položkou aukce je ruka Luka Skywalkera se světelným mečem. Její vyvolávací cena je milion dolarů. | foto: ČTK

Rockyho boty jdou do aukce s vyvolávací cenou přes 2 miliony korun.
Johnem Lennonem ručně psaný text písně If I Fell má vyvolávací cenu 500 tisíc...
Autopilot z filmu Připoutejte se, prosím! má vyvolávací cenu 25 tisíc dolarů.
Robot, s nímž Joey v Přátelích natáčel seriál Mac a C.H.E.E.S.E., má vyvolávací...
11 fotografií

Světelný meč ze sci-fi Impérium vrací úder (1980) s umělou rukou byl použit během vrcholného souboje, v jehož průběhu Darth Vader usekl Skywalkerovi ruku. Rekvizita dosud nikdy nebyla v aukci a vyvolávací cena činí v přepočtu 20,8 milionu korun.

V nabídce je i klobouk zlé čarodějnice ze snímku Čaroděj ze země Oz (1939), který začíná na 100 tisících dolarech, hnědý cylindr z filmu Pan Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971 za 50 tisíc dolarů nebo pár boxerských bot s třásněmi ze sportovního dramatu Rocky III (1982) nabízený za 100 tisíc dolarů.

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Dražitelé se mohou také utkat o významný exponát související s anglickou hudební skupinou The Beatles - Johnem Lennonem ručně psaný text písně If I Fell na zadní straně valentýnského přání v roce 1964, jehož vyvolávací cena bude půl milionu dolarů.

Lennon ho napsal během cesty do New Yorku, kde se skupina The Beatles chystala na své historické první vystoupení v pořadu The Ed Sullivan Show.

Nejdražší položkou aukce je ruka Luka Skywalkera se světelným mečem. Její vyvolávací cena je milion dolarů.
Rockyho boty jdou do aukce s vyvolávací cenou přes 2 miliony korun.
Johnem Lennonem ručně psaný text písně If I Fell má vyvolávací cenu 500 tisíc dolarů.
Autopilot z filmu Připoutejte se, prosím! má vyvolávací cenu 25 tisíc dolarů.
11 fotografií

V aukci se objeví mnoho dalších předmětů, jako je hokejový dres Paula Newmana z filmu Nakládačka (1977), náhrdelník z Frankensteinovy nevěsty (1935) či nafukovací figurka z komedie Připoutejte se, prosím! (1980). Mezi levnější kousky patří třeba robot jménem C.H.E.E.S.E. ze seriálu Přátelé.

K prodeji jsou rovněž dva koberce z komedie Big Lebowski (1998) za 15 tisíc dolarů za kus anebo vznášející se hoverboard z Návratu do budoucnosti II (1989) za 100 tisíc dolarů.

Návrat do budoucnosti II.

„Tato aukce představuje celou šíři historie zábavního průmyslu, od zlatého věku Hollywoodu po moderní kinematografické trháky a nejvlivnější momenty populární hudby,“ uvedl v prohlášení Joe Maddalena, výkonný viceprezident společnosti Heritage Auctions, která aukci pořádá.

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