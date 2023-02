VIDEO: V novém Asterixovi si zahrál Ibrahimović, promluví hlasem Ujfalušiho

Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši se už objevil v epizodních rolích seriálů Ulice nebo Pálava. Na poli dabingu se ale jedná o jeho premiéru.

„Myslím si, že je to podstatně lehčí než ho bránit na hřišti,“ komentoval Ujfaluši svou úlohu v narážce na skutečnost, že se s dvoumetrovým Ibrahimovićem několikrát během kariéry potkal. „V dabingovém studiu jsem si to ale užil a už se těším do kina na film,“ dodal fotbalista, který prý roli římského vojáka vtiskl svým moravským přízvukem ještě více komediálnosti.

Zlatan Ibrahimović není prvním sportovcem, který se ve filmech vycházejících z kreslených příběhů o Asterixovi a Obelixovi objevil. V předchozích snímcích si totiž zahráli třeba fotbalista Zinédine Zidane či jezdec formule 1 Michael Schumacher.

„Jak by mohl Caesar hrát Caesarova bodyguarda?“ zněla prý první, žertovně míněná Ibrahimovićova reakce na nabídnutou roli. „Hrál naplno, zvládal kaskadérské kousky, nestěžoval si ani v dešti, prohlížel si se mnou natočený materiál. Je to skutečně jedinečná osobnost,“ dodal pak k fotbalistově snaze sám francouzský režisér Guillaume Canet.

Asterix a Obelix se na plátna kin vracejí po více než deseti letech. V pátém celovečerním snímku se tentokrát se vydávají do daleké Číny, kde dvojice Galů zachraňuje tamní císařovnu. Obelixe ztvárnil Gilles Lellouche, Asterixe zmíněný režisér Canet. V dalších rolích se objeví Pierre Richard, Vincent Cassel či Marion Cotillardová.

V českém znění jako ústřední dvojici uslyšíte Michala Suchánka a Michala Novotného. Hlas Julia Caesara dostal na starosti Martin Stránský, jednu z nových hlavních rolí Popkornise nadaboval Jakub Kohák.

Snímek Asterix a Obelix: Říše středu vstupuje do českých kin ve čtvrtek 2. února.