Galové znovu v akci. Film Asterix a Obelix: Království Núbie má první ukázku

Autor:
  10:15
Další příběh nerozlučných hrdinů Asterixe a Obelixe se do kin podívá až na konci tohoto roku. Již nyní se ale podívejte na první českou ukázku z očekávaného animovaného dobrodružství Asterix a Obelix: Království Núbie.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezkrotní Galové se po nešťastné náhodě promění v bezbranné děti poté, co se do jejich kouzelného lektvaru přimíchá vzácný elixír mládí. Zatímco se vesnice ocitá v ohrožení blížícího se římského útoku, zůstává na Asterixovi a Obelixovi, aby našli protilátku a zvrátili nečekanou pohromu. Vydávají se proto na odvážnou a divokou výpravu do dalekého a tajemného království Núbie, kde je čekají nové zážitky i překvapivá setkání.

VIDEO: V novém Asterixovi si zahrál Ibrahimović, promluví hlasem Ujfalušiho

Postavy Asterixe a Obelixe pocházejí z komiksů francouzských autorů Reného Goscinnyho (spisovatel, mimo jiné autora příběhů o malém Mikulášovi) a Alberta Uderza, který se postaral o kresby. První svazek vyšel v roce 1959 a příběhy neohrožených Galů si rychle získaly celosvětovou oblibu.

Na filmové plátno se Asterix, Obelix a další hrdinové podívali hned několikrát, ať už v hrané či animované podobě. První adaptace měla premiéru v roce 1999, natočil ji klasik francouzské komedie Claude Zidi (Blázni ze stadionu, Velký bazar, Zvíře, Prohnilí a další) a do hlavních rolí obsadil Christiana Claviera (Asterix) a Gérarda Depardieua (Obelix).

Animovaný film Asterix a Obelix: Království Núbie bude mít v českých kinech premiéru 3. prosince.

Z filmu Asterix: Sídliště bohů
Michel Galabru ve filmu Asterix a Obelix (1999)
Guillaume Canet a Gilles Lellouche ve filmu Asterix a Obelix: Říše středu
Záběr z filmu Asterix a Obelix: Říše středu
12 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

Jana Brejchová

Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.

Proč je Shawshank legenda, Barbar Conan stále baví a který film ho dostal. Baldýnský vypráví

Premium
Scenárista, novinář a filmový kritik Tomáš Baldýnský je spolutvůrcem známých...

Scenárista, novinář a filmový kritik Tomáš Baldýnský je spolutvůrcem známých seriálů, jako jsou Comeback či Kosmo, i nepřehlédnutelnou postavou filmové publicistiky. Jeho recenze jsou už tři...

15. února 2026

KVÍZ: Milovník žen a života. Máte přehled v rolích Miloše Kopeckého?

Miloš Kopecký ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)

V pondělí 16. února si připomeneme třicetileté výročí úmrtí Miloše Kopeckého, jednoho z našich nejvýraznějších a nejoblíbenějších herců. Bonvivána filmového plátna, televizní obrazovky i života,...

vydáno 15. února 2026

RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře

Generálka inscenace Bídníci (20. ledna 2026)

Emočně nabité ztvárnění muzikálu Bídníci neboli Les Misérables podle stejnojmenného francouzského románu Victora Huga, kde se na plný plyn miluje, nenávidí, umírá, bojuje a žárlí, je pro Městské...

14. února 2026

GLOSA: Před třiceti lety se rockoví klasici Deep Purple opět volně nadechli

Deep Purple na tiskové konferenci, kde poprvé představili nového kytaristu...

Před třiceti lety, přesně 5. února 1996, vydala britská hardrocková kapela Deep Purple patnácté studiové album s názvem Purpendicular. Byla to v kontextu její diskografie velmi důležitá a fanoušky...

14. února 2026

TELEVIZIONÁŘ: Michal Pavlíček, rockerská verze jubilanta očima kamaráda

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

Každá škola má své slavné absolventy. Pražské gymnázium Na Vítězné pláni zrodilo přátelství dvou vrstevníků, muzikanta Michala Pavlíčka a filmaře Michala Baumbrucka. Oba také vystudovali FAMU a teď...

14. února 2026

Seriálový Mozart s asijskými rysy? Ať Amadea klidně hraje třeba Marťan

Premium
Will Sharpe jako Amadeus

Přes čtyřicet let byl filmový Amadeus jenom jeden jediný: obdivovaný, osmioscarový, Formanův. Nyní přibyla britská minisérie, kterou do Česka přinesla streamovací služba SkyShowtime, a vyvolala...

14. února 2026

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:11

Dřív jsem myslel, že ve středověku byli lidé hloupější, ale není to tak, říká spisovatel

Premium
„Někteří kritici mi vytýkali, že moje postavy jsou parafrází na Jamese Bonda,...

Patří mezi nejpilnější české autory. Spisovatel František Niedl má na svém kontě na čtyřicet knih. A to si kdysi dal kvůli vážné nemoci víc než deset let pauzu. V románu Čekání na nekonečno připsal...

13. února 2026

Nicolas Cage se promění v temného Spider-Mana. Seriál bude mít dvě verze

Nicolas Cage v seriálu Spider-Noir

Po Maguireovi, Garfieldovi a Hollandovi se dalším pavoučím mužem stane léty ošlehaný Nicolas Cage. Postavě Spider-Mana Noira už propůjčil svůj hlas v oscarovém animovaném snímku Spider-Man: Paralelní...

13. února 2026  15:45

RECENZE: Čeští filmaři mohou Slovákům jejich Potopu jenom tiše závidět

80 % Premium
Z filmu Potopa

Můžeme se stokrát utěšovat, že malé zázraky jako novinka kin Potopa vznikly i díky českému koprodukčnímu vkladu, ale pravda je neúprosná. Příběh o volbě mezi snem a povinností, který jako celovečerní...

13. února 2026

Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio míří do Prahy. V hlavním městě budou společně natáčet film What Happens At Night, v němž kromě jmenované hvězdy budou hrát Jennifer Lawrence,...

13. února 2026  12:30

RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši

Souběžně s premiérou filmu Bouřlivé výšiny vyšlo album Wuthering Heights...

Souběžně s premiérou filmové adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (česky též jako Na Větrné hůrce) vyšlo album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx s doprovodnými skladbami....

13. února 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.