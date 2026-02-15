Galové znovu v akci. Film Asterix a Obelix: Království Núbie má první ukázku

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Nezkrotní Galové se po nešťastné náhodě promění v bezbranné děti poté, co se do jejich kouzelného lektvaru přimíchá vzácný elixír mládí. Zatímco se vesnice ocitá v ohrožení blížícího se římského útoku, zůstává na Asterixovi a Obelixovi, aby našli protilátku a zvrátili nečekanou pohromu. Vydávají se proto na odvážnou a divokou výpravu do dalekého a tajemného království Núbie, kde je čekají nové zážitky i překvapivá setkání.
|
VIDEO: V novém Asterixovi si zahrál Ibrahimović, promluví hlasem Ujfalušiho
Postavy Asterixe a Obelixe pocházejí z komiksů francouzských autorů Reného Goscinnyho (spisovatel, mimo jiné autora příběhů o malém Mikulášovi) a Alberta Uderza, který se postaral o kresby. První svazek vyšel v roce 1959 a příběhy neohrožených Galů si rychle získaly celosvětovou oblibu.
Na filmové plátno se Asterix, Obelix a další hrdinové podívali hned několikrát, ať už v hrané či animované podobě. První adaptace měla premiéru v roce 1999, natočil ji klasik francouzské komedie Claude Zidi (Blázni ze stadionu, Velký bazar, Zvíře, Prohnilí a další) a do hlavních rolí obsadil Christiana Claviera (Asterix) a Gérarda Depardieua (Obelix).
Animovaný film Asterix a Obelix: Království Núbie bude mít v českých kinech premiéru 3. prosince.