Filmový průmysl v Česku roste, protočil patnáct miliard, ale bojí se krize

Loni se takzvané pobídky, které díky navracení části sumy utracené v zemi natáčení lákají zahraniční štáby, dočkaly navýšení o 570 milionů na celkovou částku 1,37 miliard, letos dokonce dostaly historicky nejvyšší částku 1,4 miliard. Nyní jsou však pobídky „papírově“ vyčerpané, tudíž pozastavené.

„Po českých službách je rekordní poptávka a máme historicky nejvyšší částku podpory, přesto máme takříkajíc zavřeno. Je to paradox a mezinárodní ostuda. Nikdy jsme na tom nebyli lépe, pro zahraničí však působíme nedůvěryhodně,“ kritizoval systém předseda asociace Vratislav Šlajer.

Registrace a evidence pobídek na základě nerealistických odhadů totiž generuje neplatná data a systém se pak jeví jako přetížený a ucpaný, což podle reálné kapacity trhu není pravda, tvrdí producenti a žádají změnu, kterou by však mohla přinést až od roku 2025 novela zákona o audiovizi.

„Do té doby systém z čistě technických důvodů zkolabuje a pověst Česka jako perspektivní destinace pro zahraniční natáčení bude zničena,“ vyzývají producenti Ministerstvo kultury a Státní fond kinematografie, ať pravidla odblokují.

Novela zákona o audiovizi slibuje, že fond kinematografie bude nově podporovat i televizní a online projekty, měla by také navýšit zdroje fondu o odvody zahraniční platforem typu Netflixu. V návrhu novely je i povinnost pro streamovací služby investovat malé procento tržeb do českého obsahu.

Představa, že dvě procenta do fondu přitečou shodně z kin, televizí, převzatého vysílání a streamingu, však podle Šlajera zatím naráží na odpor zahraničních streamerů i domácích stanic a platforem. „Pokud by novela kvůli tomu neprošla, zablokovaly by se i pobídky,“ varuje Šlajer.

Nejvyšší podíl na rekordním obratu za uplynulý rok přitom po covidovém útlumu tvoří právě zahraniční produkce, a to přes 70 procent. Nejvíce, o třicet procent, narostl proti roku 2021 obrat reklamy, skoro o půl miliardy vzrostla i domácí tvorba.