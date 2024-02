VIDEO: Král Artuš má chlupy, čumák a závodí v Dominikánské republice

Snímek v režii Simona Cellana Jonese vznikl dle skutečného příběhu vyjeveného v knize Mikaela Lindnorda s anglickým názvem Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home. V jeho filmové adaptaci se herec Mark Wahlberg představí jako zkušený účastník extrémních závodů, který se po devatenácti letech naposledy postaví na startovní čáru. Během deseti dnů se totiž chce v rámci závodu Adventure Racing v Dominikánské republice pokusit ještě jednou dovést svůj tým vítězně do cíle.

V náročném terénu napříč džunglí karibského ostrova ho ale kromě překážek čeká i jedno překvapivé setkání. V divočině narazí na opuštěného psa, který se k němu přidá a stane se součástí týmu. Na sedm set kilometrů dlouhé trati pak mezi hrdinou a toulavým psem vznikne silné pouto. „Je to král. Měli bychom mu říkat Arthur,“ zazní ve filmu v narážce na slavného anglického krále Artuše.

Věrnost a oddanost zatoulaného psa celou závodící skupinku okolo Wahlbergova hrdiny ohromí. Všichni si sáhnou daleko za hranice svých sil a závod jim začnou komplikovat zranění. Jak závod a celý příběh dopadne, se diváci dozví v kinech od 25. dubna.