Schwarzenegger je na cestě do Prahy. Terminátor se večer představí na Žofíně

Na uzavřené setkání s hercem dorazí do Žofínského paláce přibližně osm set hostů. Držitele speciálních vstupenek čeká tříchodová večeře včetně přípitku šampaňským. O veškerý komfort účastníků i legendárního Terminátora se postará obsluha čítající 120 lidí. Žádný program pro širší veřejnost a média v plánu není.
Po hlavní show bude následovat meet and greet, tedy setkání s Arnoldem v jedné místnosti pro ty, kteří si za lístek připlatili. Zde si mohou s hollywoodskou hvězdou popovídat a vyfotit se.
Promotér akce Petr Větrovský v rozhovoru pro iDNES.cz naznačil, že se akčního drsňáka není rozhodně proč bát a s fanoušky se potká s velkou chutí. „Byl velmi komunikativní, pořád nahazoval nějaké otázky. Byl šťastný, když jsem mu řekl, že se akce vyprodala během pár minut. Ptal se také, jaká komunita chodí na naše večery,“ uvedl k události Větrovský.
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Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů
Podle promotéra, který jednal s hercovým managementem, nepatří Schwarzenegger k žádným marnivým hvězdám s přestřelenými požadavky. Do šatny mu prý stačí pouze káva, sušenky a mandle.
Větrovský, který založil promotérsko-produkční agenturu společně se svou manželkou, přivítal na akci Noc s legendou v minulosti třeba také herce Jean-Clauda Van Damma.