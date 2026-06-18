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Schwarzenegger je na cestě do Prahy. Terminátor se večer představí na Žofíně

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  12:41
Legendární Terminátor odpoledne přiletí do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. Netrpěliví příznivci jej už nyní vyhlížejí na letišti, kde se pokusí ulovit autogram někdejšího hvězdného akčního hrdiny.
Arnold Schwarzenegger (22. března 2024)

Arnold Schwarzenegger (22. března 2024) | foto: ČTK

První snímek z příprav akce Noc s legendou na pražském Žofíně, kde vystoupí...
Petr Větrovský na tiskové konferenci (2. únoru 2026)
Petr Větrovský se minulý týden potkal s Arnoldem Schwarzeneggerem.
Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor (1984)
21 fotografií

Na uzavřené setkání s hercem dorazí do Žofínského paláce přibližně osm set hostů. Držitele speciálních vstupenek čeká tříchodová večeře včetně přípitku šampaňským. O veškerý komfort účastníků i legendárního Terminátora se postará obsluha čítající 120 lidí. Žádný program pro širší veřejnost a média v plánu není.

Po hlavní show bude následovat meet and greet, tedy setkání s Arnoldem v jedné místnosti pro ty, kteří si za lístek připlatili. Zde si mohou s hollywoodskou hvězdou popovídat a vyfotit se.

Promotér akce Petr Větrovský v rozhovoru pro iDNES.cz naznačil, že se akčního drsňáka není rozhodně proč bát a s fanoušky se potká s velkou chutí. „Byl velmi komunikativní, pořád nahazoval nějaké otázky. Byl šťastný, když jsem mu řekl, že se akce vyprodala během pár minut. Ptal se také, jaká komunita chodí na naše večery,“ uvedl k události Větrovský.

Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů

Podle promotéra, který jednal s hercovým managementem, nepatří Schwarzenegger k žádným marnivým hvězdám s přestřelenými požadavky. Do šatny mu prý stačí pouze káva, sušenky a mandle.

Větrovský, který založil promotérsko-produkční agenturu společně se svou manželkou, přivítal na akci Noc s legendou v minulosti třeba také herce Jean-Clauda Van Damma.

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