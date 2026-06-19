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Arnold Schwarzenegger na akci Noc s legendou (18. června 2026) | foto: VDN Promo

Jan Pešek
  17:01
Složení tříchodové večeře, částky za vydražené podepsané předměty, ale také témata, o kterých Arnold Schwarzenegger hovořil před stovkami svých fanoušků. Pořadatelé Noci s legendou a hosté odhalují, co se dělo ve čtvrtek večer za zavřenými dveřmi pražského paláce Žofín.

Někdejší kulturista, hollywoodský herec, bývalý guvernér Kalifornie a rakouský rodák Arnold Schwarzenegger dorazil do Prahy ve čtvrtek kolem páté odpoledne. Tou dobou už v paláci Žofín podávali tříchodovou večeři pro první hosty. Menu bylo inspirováno rakouskou kuchyní.

„Nechtěli jsme pro vás připravit jen slavnostní večeři, ale příběh. Příběh Rakouska – země, kde vše začalo. Země Alp, tradic, poctivého řemesla a jedinečných chutí,“ stálo v uvítacím dopise, který ležel na každém stole.

Největší pecka byla, když se ho moderátor zeptal, co je pravdy na tom, že by mohl natočit pokračování Barbara Conana. A on řekl ‚rumours are true‘, tedy že fámy jsou pravdivé. Potvrdil tím, že se připravuje natáčení.

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