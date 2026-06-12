V rozhovoru pro iDNES.cz Větrovský prozrazuje, co si slavný Terminátor poručil do šatny, kolik celá akce bude stát a proč má čtvrteční galavečer striktní dress code.
V jaké fázi jsou přípravy?
Přípravy vrcholí. Měli jsme několik generálních zkoušek, všechno se finišuje, s Arnoldem jsme se dokonce minulý týden setkali, tak jsme plní očekávání, respektu a pokory.
Kde jste se potkali a co jste probírali?
Potkali jsme se v jednom z evropských měst, kde momentálně natáčí film. Sešli jsme se i proto, aby mohl podepsat některé předměty jako třeba fotky, protože se zdrží v Praze velmi krátce a už by na to nebyl čas.
Koupil jsem mu jako dárek doutníky, protože jsme na tento moment čekali šest let.