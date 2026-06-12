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Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů

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Petr Větrovský se minulý týden potkal s Arnoldem Schwarzeneggerem. | foto: VDN Promo

Jan Pešek
  15:45
Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci Noc s legendou potká s několika stovkami fanoušků. Promotér Petr Větrovský se minulý týden s osmasedmdesátiletým rodákem z Rakouska sešel, aby doladili poslední detaily.

V rozhovoru pro iDNES.cz Větrovský prozrazuje, co si slavný Terminátor poručil do šatny, kolik celá akce bude stát a proč má čtvrteční galavečer striktní dress code.

V jaké fázi jsou přípravy?
Přípravy vrcholí. Měli jsme několik generálních zkoušek, všechno se finišuje, s Arnoldem jsme se dokonce minulý týden setkali, tak jsme plní očekávání, respektu a pokory.

Kde jste se potkali a co jste probírali?
Potkali jsme se v jednom z evropských měst, kde momentálně natáčí film. Sešli jsme se i proto, aby mohl podepsat některé předměty jako třeba fotky, protože se zdrží v Praze velmi krátce a už by na to nebyl čas.

Koupil jsem mu jako dárek doutníky, protože jsme na tento moment čekali šest let.

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