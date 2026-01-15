Tak skvělý film a vy ho dáte až o půlnoci? spílají televizi přeživší holokaustu

Jde o snímek Führer und Verführer, což by v překladu znělo jako Vůdce a svůdce z roku 2024. U nás je prezentován pod názvem Goebbels a natočen byl v koprodukci Německo / Slovensko.
Podle filmové databáze ČSFD je to příběh „největšího manipulátora všech dob, muže, který dokázal mobilizovat masy a formovat veřejné mínění tak, aby ospravedlnil brutální činy druhé světové války a genocidu milionů lidí“, v hodnocení uživatelů nasbíral 65 procent.
Film uvede ARD v neděli 25. ledna, dvouapůlhodinový snímek do programu zařadila až těsně před půlnocí. Končit tedy bude po 2. hodině ranní.
„Je to ostuda a obří skandál,“ cituje deník Bild Evu Umlaufovou, prezidentku Mezinárodního osvětimského výboru, která sama přežila holokaust. Citovaná slova napsala programové ředitelce televizní stanice Christině Stroblové.
„Nebezpečí opakování historie a budoucnost demokracie pro vás zjevně nejsou tak důležité,“ dodala Umlaufová. Zmiňuje, že na filmu se podílelo svými vzpomínkami sedm přeživších holokaustu. Margot Friedländerová, která loni zemřela ve věku 103 let, už dříve snímek označila za „nejlepší a nejnezbytnější“ film roku.
Deník zmiňuje také dopis profesora Stanfordské univerzity Thomase Webera. Ten vysílací čas označil za „facku přeživším holokaustu“ a stanici požádal o změnu času vysílání. Neuspěl. Dočkal se odpovědi, že film z roku 2024 bude odvysílán před Dnem obětí holokaustu (27. ledna) a že pozdní nedělní večer (do 2 hodin) je „osvědčeným časovým úsekem pro kvalitní filmovou produkci“.
V hlavní vysílací čas 20:15 bude ARD vysílat 1327. epizodu populární krimi série Místo činu.