Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Píše se rok 2075. O děti se starají roboti, protože rodiče jsou pracovně zaneprázdněni natolik, že nemůžou být doma, a potomkům se zjevují ve formě hologramů. Desetiletá dívka vidí jednou spadnout z nebe hocha v duhovém plášti a jejich přátelství pak spojí dva odlišné světy.
Chlapec Arco pochází z budoucnosti, kde svět je laskavější, lidé žijí zase v harmonii s přírodou, bydlí mezi oblaky a díky speciálním duhovým plášťům mohou létat do minulosti. Návštěvníkovi pomůže s návratem právě jeho pozemská vrstevnice s malým bratrem a robotem, který o ně pečuje.
„Už první ukázky mě dojaly,“ říká Portmanová o snímku, jejž tvůrci popisují jako „vzpomínky na budoucnost“. Filmová média Hollywood Reporter nebo Variety řadí Arco k favoritům Oscarů v kategorii animovaných děl. Do běžné distribuce film vstoupí 22. ledna.