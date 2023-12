RECENZE: Druhý Aquaman je přeplácaný chaos utopený v oceánu výpůjček

Prakticky nulová invence je bolestně zřetelná už v retrospektivním úvodu, kde Jason Momoa coby Arthur Curry/Aquaman ve zkratce připomíná události předchozího filmu a jako podkres hraje skladba Born To Be Wild od kapely Steppenwolf. Když její ústřední ikonický kytarový riff rozřízl plátno v klasické Bezstarostné jízdě z roku 1969, bylo to cool přesně tak, jak bylo zamýšleno.

Od té doby ji bohužel filmaři umanutě používají kdykoliv potřebují zdůraznit, že hlavní hrdina je „vostrej týpek“. Čímž se zprofanovala natolik, že ozve-li se dnes, místo kýženého wow efektu se dostaví útrpný úsměšek. Režisér James Wan si ale byl natolik jistý, že sahá po té správné písni, že ji ještě v elektronickém remixu plácl do závěrečných titulků.