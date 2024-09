Film se znásilněním Ivany Trumpové uvedou kina těsně před americkými volbami

Ani ne měsíc před americkými prezidentskými volbami zamíří do tamních kin kontroverzní snímek The Apprentice (česky učedník, učeň, tovaryš), který vykresluje mladého Donalda Trumpa v nepříliš pozitivním světle. Podle amerického serveru The Hollywood Reporter se premiéra plánuje na 11. října, samotné volby jsou přitom oznámeny na 5. listopadu.

Drama zasazené do New Yorku 80. let režíroval dánsko-íránský režisér Ali Abbasi, roli mladého Trumpa – onoho „učedníka“ z titulu – v něm ztvárňuje Sebastian Stan. Jeho skutečného mentora Roye Cohna si pak zahrál Jeremy Strong známý z oceňovaného seriálu Boj o moc.

Americký právník Roy Marcus Cohn (který se v 50. letech proslavil jako hlavní poradce senátora Josepha McCarthyho v časech takzvaného mccarthismu) stál v 80. letech u začátku Trumpova podnikání s nemovitostmi. Jako výrazná šedá eminence té doby se údajně podílel i na stavbě Trump Tower. Z dřívějška měl totiž vazby na mafiány, kteří v té době ovládali betonářské odbory. Trump tak měl údajně díky Cohnovi dost betonu i přes tehdejší stávky.

Cohn navíc Trumpa o deset let dříve oficiálně zastupoval v kauze, kdy byl budoucí prezident obviněn z porušování zákona o spravedlivém bydlení. Uváděl prý tehdy nepravdivé informace o svých nemovitostech, aby v nich nemohli bydlet Afroameričané. Obvinění se tehdy povedlo urovnat mimosoudně.

Znásilnil, nebo ne?

Letošní snímek získal na popularitě i díky kontroverzní a patrně fiktivní scéně, ve které Trump znásilní svou ženu Ivanu. Tvůrci ovšem vycházeli pouze z části rozvodové výpovědi Trumpové, kterou ona sama později odvolala. Trump prý tehdy násilně reagoval na její narážky posměšně komentující jeho vizáž. Trumpová nejprve uvedla, že ji Trump v reakci srazil na zem, vytrhl ji hrst vlasů a znásilnil. Později svá slova zmírnila: že se k ní zachoval „zcela odlišně než předtím v manželství“ a že se jako žena cítila ohrožena. „Označila jsem to za znásilnění, ale nechci, aby moje slova byla vykládána v doslovném nebo trestním smyslu,“ uvedla následně. Film však scénu vykresluje jako skutečné znásilnění.

„Od 70. let minulého století obvinilo Trumpa ze sexuálního obtěžování nebo napadení nejméně šestadvacet žen. Trump všechna obvinění popřel,“ dodává ještě k tématu Guardian.

Že se The Apprentice hodlá svézt na letošním politickém tématu číslo jedna, nezastírají ani sami tvůrci. „Máme k filmu promoakci s názvem Americké volby. Doufáme, že to našemu filmu pomůže,“ vtipkoval už v květnu režisér. „Jestli se nepletu, druhá debata je v plánu na říjen. To by mohl být dobrý termín pro premiéru,“ citoval jeho tehdejší výrok britský Guardian.

Kritika na Abbasiho film, který si z Cannes žádnou cenu neodnesl, zatím reaguje protichůdně. „Snímek představuje mladého Donalda jako amorálního narcise, plýtvá talentem Jeremyho Stronga a obsahuje děsivou scénu znásilnění, kterou přitom rychle přejde,“ hlásil už z Cannes filmový kritik Peter Bradshaw. V recenzi pro Guardian dal snímku pouhé dvě hvězdičky z pěti. Mladý Trump je prý ve filmu tendenčně vykreslen jako animovaná postavička. Režisér si navíc podle recenzenta pomáhal postupy opsanými od Scorseseho či Coppoly.

„Ve snaze načrtnout jeho předprezidentskou kariéru nás snímek vrací do časů starého Donalda Trumpa. Tedy toho rádoby vtipného Trumpa, kterého známe z filmu Sám doma 2. Tento vtip už přitom dnes vůbec není vtipný, působí tupě a irelevantně,“ nebere si servítky Bradshaw.

Zcela opačný názor má na film autor amerického The Hollywood Reporter. „Snímek je především příběhem faustovské smlouvy, v níž se dychtivý tovaryš učí oprostit se od tradičních představ o morálce, etice a empatii. A nakonec v tom předčí i svého mefistofelského učitele,“ básní v recenzi David Rooney.

„Ačkoli je v prohlášení uvedeno, že některé prvky byly mírně smyšlené, převážná většina scénáře se opírá o známá fakta,“ upozorňuje kritik dále a poukazuje, že za scénářem stojí politický novinář Gabriel Sherman. Rooney dále vyzdvihuje, že režisér snímek natočil v podobně svižném duchu, v jakém se podepsal pod finální epizody oceňovaného seriálu Last of Us. Další diváci na snímku oceňují „feeling 80. let“ (který je dosažen imitací dobového VHS materiálu) i údajnou nezaujatost. Specializovaný filmový server Rotten Tomatoes zatím dává na základě hodnocení svých uživatelů snímku 75 procent.

„Film je natočen tak, aby evokoval hrubé přehrávání VHS z osmdesátých let. Dobré výkony v něm podává Strong, Maria Bakalova jako Ivana Trumpová a stále více nalíčený Sebastian Stan v roli samotného Trumpa,“ hlásí pak Justin Chang za The Newyorker. „(Trump) je od začátku vykreslen jako pytel sraček, který se postupně stává ještě sračkovitějším. Není to zavrženíhodné, ale těžko to může být zjevení,“ hodnotí kritik snímek.

Už v Cannes se samotného režiséra ptali, jakou reakci od opravdového Donalda Trumpa očekává. „Nemyslím si, že by se mu film nelíbil. Nemusí se mu tedy nutně líbit, ale myslím, že bude překvapen. Rád se s ním osobně setkám, snímek mu pustím a pak se o tom můžeme pobavit,“ uvedl enigmaticky Ali Abbasi.

Film se dočkal kritiky (a s tím související publicity) i od protrumpovského miliardáře Dana Snydera, který jej přitom finančně zaštítil a jehož společnost Kinematics na něj vlastnila práva. Donátor prý totiž počítal s tím, že snímek prezidentského kandidáta vykreslí v pozitivní světle a po zhlédnutí výsledku se proto snažil zablokovat jeho uvedení. Právními tahanicemi hrozila potenciálním distributorům i Trumpova kampaň.

Případné distributory od uvedení v USA prý měl odrazovat i strach, že se jim v případě svého vítězství bude sám Trump mstít. Jak ale informoval Hollywood Reporter, podíl Kinematics nakonec odkoupil producent snímku James Shani ze společnosti Rich Spirit a jeho uvedení do amerických kin tak nyní nic nebrání.