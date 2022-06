Po rekordu nás čeká propad a vleklá krize, varují filmoví producenti

Důvody předpokládaného propadu nesouvisí s domácí produkcí, nýbrž se zahraničními zakázkami. Česko republika totiž letos pozastavilo už 3. ledna příjem žádostí o filmové pobídky, jejichž prostřednictvím se štábům vrací část peněz, které při natáčení v tuzemsku utratí.

Pozastavení pobídek přinese razantní odliv zahraničních projektů v druhé polovině roku 2022 a zejména v letech 2023 až 2024. Filmoví giganti své projekty přesouvají do Polska, Maďarska, Pobaltí či na Slovensko. Odešel od nás již seriál Devil in the White City, dílo producentů Martina Scorseseho a Leonarda di Capria v hlavní roli s Keanu Reavesem.

Mezi dalšími ztracenými projekty jsou Patriot 3 pro Amazon Studios, Sisterhood of Dune pro HBO Max, prequel Hunger Games s Jennifer Lawrence v hlavní roli, akční film Shadow Force nebo Londongrad s Benedictem Cumberbatchem pro HBO.

„Dosavadní systém pobídek je v krizi, je nutné ho reformovat. Platformy typu Netflix, Amazon nebo Apple u nás utrácejí zhruba 9 miliard ročně a dávají práci dvaceti tisícům lidí. Česku se pobídky vyplatí, prostředky do nich vložené se vrací desetinásobně,“ líčí předseda asociace Vratislav Šlajer, proč producenti jednají s rezorty kultury a financí.

Zastavení pobídek navíc může znamenat i odchod českých produkcí do sousedních zemí. Česko vracelo štábům 20 procent z utracené částky, Slovensko nabízí 33 procent a Polsko 30 procent.

Problémy čekají i Státní fond kinematografie, který nemá příspěvek ve výši 760 milionů z Národního plánu obnovy, se kterým se dříve počítalo. Spolu s poklesem příjmů z kin jde o zásadní propad plánovaných příjmů. „Jediná možnost, jak situaci zachránit, je, aby se ministr kultury Martin Baxa razantně o prostředky přihlásil,“ míní Šlajer a připomíná i pokles výroby v ČT.

„Čeká nás propad a vleklá krize, jako důsledek neřešených systémových problémů. Všechny evropské země se předhánějí v navýšení investic do audiovize, posilují grantovou podporu, zahajují nové pobídkové programy, kdežto u nás vývoj směřuje k útlumu,“ dodává předseda asociace producentů.